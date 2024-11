Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Kia Sorento – prijzen, problemen en uitvoeringen

De derde Kia Sorento is een kloeke crossover met premium-aspiraties. Autovisie duikt in deze koopwijzer in de prijzen, problemen en uitvoeringen.

De eerste en tweede modelgeneratie van de Kia Sorento waren razend populaire prijspakkers. De derde generatie is meer een crossover dan een SUV en wordt hoger in de markt gepositioneerd. Helaas worden de verkoopkansen in ons land ernstig gefnuikt door de keuze om hem louter met dieselmotor aan te bieden.

Carrosserie Kia Sorento

De derde Sorento, modelcode UM, is 4,78 meter lang. Dat is tien centimeter meer dan zijn voorganger. Mede door de hoekigere vormgeving lijkt de crossover groter dan hij is. De vormtaal sluit aan bij de hogere positionering die het merk beoogt. Het tijgerneus-thema komt tot uiting in een hoekige voorkant met een grote grille en langgerekte koplampen met priemende ‘tijgerogen’ en led-wimpers. Het achteraanzicht vertoont Jeep Grand Cherokee-trekjes.

Als optie zijn onder meer xenonverlichting, privacy-glas, een panoramadak en een slimme, elektrisch bedienbare achterklep met sleutelherkenning leverbaar. Achter de behoorlijk hoge tildrempel ligt een 605-1.662 liter grote bagageruimte. In 2017 volgt een facelift met een nieuw voor- en achteraanzicht. Full-led verlichting is een nieuwe optie, net als het uitrustingsniveau GT-Line. Sommige Sorento’s zijn als trekauto en/of werkpaard ingezet. Controleer de bodem daarom op terreinschades.

Interieur Kia Sorento

Dankzij de acht centimeter grotere wielbasis biedt de nieuwe Sorento meer bagageruimte en meer beenruimte op de tweede zitrij. De derde zitrij bestaat uit twee inklapbare (kinder-)zitplaatsen. Ten opzichte van het vorige model krijgt het MPV-waardige interieur een grote kwaliteitsimpuls. Mooiere materialen, strakker design en betere geluidsisolatie zijn de belangrijkste veranderingen. De vormgeving sluit aan bij andere Kia’s uit dezelfde bouwperiode. Ondanks de kwaliteitsimpuls is het geen interieur waar echte premiummerken van schrikken.

Het is wel een duidelijke upgrade voor klanten die een oudere generatie Sorento inruilen. Rijhulpsystemen zijn er in de vorm van parkeersensoren voor en achter, een Around View-camerasysteem en adaptieve cruise control. Luxe en comfort is er dankzij elektrische stoelverstelling, stoel- en stuurverwarming en stoelventilatie, aangevuld met 7,0-inch infotainment met Apple Carplay/Android Auto, navigatie, Bluetooth, DAB+ en Infinity- of Harman Kardon-audio.

Het faceliftinterieur van de Kia Sorento is herkenbaar aan een nieuw stuur, een nieuw instrumentencluster en nieuw 8-inch infotainment. Ook de bediening van de klimaatregeling krijgt een make-over. Op veiligheidsgebied groeit het aanbod rijhulpsystemen. De nieuwe GT-Line heeft een sportief interieurthema met speciale bekleding en schakelflippers aan het stuur. Versnelde slijtage van het leren stuur en krasgevoelige kunststoffen kunnen bij een gebruikt exemplaar wat afbreuk doen aan het premiumgevoel.

Motor

In Nederland neemt de Sorento afscheid van benzinemotoren. Uit het oogpunt van CO2-uitstoot en bpm-afdracht is dat een begrijpelijke keuze, maar het helpt de verkoopcijfers niet. Voortaan staat uitsluitend een direct ingespoten 2.2 CRDi viercilinder dieselmotor in de prijslijst. Met een piekvermogen van 200 pk en een maximum koppel van 441 Nm levert deze krachtbron genoeg trekkracht om de 1,8 ton wegende crossover aan levendige prestaties te helpen.

Ook als trekauto komt de Sorento goed uit de verf. De 2.2 CRDi heeft een distributieketting die normaal gesproken onderhoudsvrij is. Controleer in de onderhoudshistorie of de motorolie tijdig en met de voorgeschreven motorolie is ververst. Bij intensief gebruik, zoals het trekken van een zware aanhanger of caravan, kan de motor wat olie verbruiken.

Transmissie

Aanvankelijk is er keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak en een zestraps automaat en keuze uit voorwiel- en vierwielaandrijving inclusief differentieelslot. De zestraps automaat is niet van de meest alerte soort. Vanaf de facelift in 2017 heeft de Sorento een verfijndere achttraps automaat, die sneller van verzet wisselt.

📆 Tijdlijn Najaar 2014 – introductie Kia Sorento (UM) Voorjaar 2015 – Nederlandse introductie Zomer 2017 – facelift voorjaar 2020 – introductie nieuwe Kia Sorento (MQ4)

Afhankelijk van de gekozen transmissie en aandrijving is het maximum geremde trekgewicht van de Kia Sorento 2 ton of 2,5 ton. De conditie van de trekhaak kan een goede indicatie geven van het (trek-)verleden. Voor de levensduur van de transmissie en het AWD-systeem is het prettig als de vloeistoffen preventief zijn ververst.

Wielophanging

De Sorento heeft een zelfdragende carrosserie en een rondom onafhankelijke wielophanging. Aan de voorzijde monteert Kia een McPherson-constructie, aan de achterzijde valt de keuze op een multilink-bouwwijze. Ondanks de verfijnde componenten behoudt de middelgrote reus zijn comfortabele en goedmoedige rijeigenschappen. De onderstelafstemming drukt al te sportieve neigingen snel de kop in. Ondanks de herziene wielophanging en de komst van een GT-Line bij de facelift blijft het een op comfort gerichte auto. De wielen zijn 17 of 19 inch groot. De GT-Line heeft 19-inch wielen en roodgelakte remklauwen.

Welke Kia Sorento moet ik hebben?

Wie in de markt is voor een Sorento, zal doorgaans een AWD-versie met automatische transmissie kiezen: dit is de meest verkochte en de meest logische aandrijflijn. Gelukkig zijn hier te lande geen kale uitvoeringen verkocht. De DynamicLine (17-inch lichtmetaal, parkeersensoren, leren stuur, climate control, cruise control, 7-inch infotainment, Bluetooth) heeft alles wat je wenst. Topmodel ExecutiveLine (19-inch lichtmetaal, elektrische achterklep, Around View, ACC, elektrische stoelverstelling) biedt nog meer; de GT-Line onderscheidt zich met zijn dynamische uitstraling.

Moet de Kia Sorento het worden?

De derde Sorento is in Nederland alleen met de 2.2 CRDi-dieselmotor verkocht, een prima motor. Los van het gebrek aan motorenkeuze is de Kia een geslaagde opvolger. Het is een grote crossover met een MPV-waardig interieur, een uitgebreide standaarduitrusting, een keurige afwerking en vormgeving waarmee je nog steeds prima voor de dag kunt komen. Wie een occasion met deze eigenschappen zoekt, en ook diesel, AWD en vriendelijke vraagprijzen op de wensenlijst heeft staan, kan de crossover gerust een kans te geven.

Wat kost de Kia Sorento?

Op Gaspedaal.nl moet je de derde generatie Kia Sorento met een lantaarntje zoeken. Het aanbod telt pakweg 15 exemplaren. De voordeligste is een 2.2 CRDi ExecutiveLine op grijs kenteken (2015, 226.000 km) voor 12.950 euro. Alle onderdelen voor de terugbouw naar geel kenteken en zeven zitplaatsen zitten erbij, belooft de aanbieder. Een 2.2 CRDi ExecutiveLine op geel kenteken (2016, 154.000 km) kost 16.850 euro en een parallel geïmporteerde 3.3 V6 (2015, 105.000 km) kost 22.944 euro. Het zeldzame faceliftmodel wordt bijna niet aangeboden. Een 2.2 CRDi GT-Line (2018, 82.000 km) staat voor 31.900 euro te koop.