Deze opvallende occasion vind je schitterend of gruwelijk

De vraag naar hybrides neemt de laatste tijd enorm toe, ook gebruikt. Geëlektrificeerde auto’s hebben een lager brandstofverbruik én zorgen voor meer comfort en bedieningsgemak. Dus is een occasion als deze een uitstekende keuze.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een zuinige hybride voor 25.000 euro en dan kom je natuurlijk bij Toyota uit. Liever een ander merk? Afgelopen dinsdag schreven we over de BMW 2-serie Active Tourer en komende zaterdag presenteren we onze derde optie.

Toyota C-HR (2016 – 2023)

Als we het over hybrides hebben, mag een Toyota niet ontbreken. Het merk heeft hybridetechniek groot gemaakt en steeds verder verfijnd. De C-HR is door zijn unieke vormgeving een auto die je schitterend of gruwelijk vindt, maar dat heeft het verkoopsucces niet afgeremd.

De techniek werkt verfijnd, je verbaast je erover (als je erop let) hoe vaak hij elektrisch rijdt. Minpuntjes zijn de grote dode hoeken, vooral rechtsachter, en de onoverzichtelijkheid van de carrosserie.

Het interieur is ruim genoeg voor vier volwassenen, de bagageruimte bedraagt 377 liter. Hèt sterke punt is het gemiddelde verbruik tussen 1 op 18 en 1 op 20.

Bij de Toyota-dealer in Hilversum staat een rode C-HR (2020, 23.000 km) voor € 24.999.

Let hierop bij deze occasion

De C-HR is een ‘volbloed’ Toyota. Er zijn totaal geen opvallende technische klachten bekend bij de C-HR. Het enige aandachtspuntje is wel dat het niet goed is de brandstoftank helemaal leeg te rijden.

De C-HR kan dan nog wel een klein stukje elektrisch afleggen, maar het is een ingewikkelde procedure om de auto dan weer aan de gang te krijgen. Alleen aftanken helpt niet.