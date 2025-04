Deel dit: Share App Mail Tweet

Lynk & Co 900-ontwerper: ‘ook ik zie de gelijkenissen met Range Rover’

Toen we de nieuwe Lynk & Co 900 voor het eerst zagen, moesten we direct denken aan een Range Rover. Met name van opzij kent het merk enkele duidelijke gelijkenissen. Maar hoe denkt de ontwerper daarover? Autovisie vroeg het hem in aanloop naar de autoshow van Shanghai.

Lynk & Co ken je van de 01. Een compacte crossover die in combinatie met een abonnementsvorm enig succes heeft geboekt in Nederland. Maar er staan meer modellen in de coulissen. Eén daarvan is de nieuwe 900, die als vlaggenschip van het Chinese EV-merk zal dienen.

Is de Lynk & Co 900 écht geïnspireerd op Range Rover?

De overeenkomsten tussen de 900 en een Range Rover zijn onmiskenbaar. De proporties, het lijnenspel, het donkere element bij de voordeuren en zelfs de achterlichtunits heeft iets weg van het Britse luxemerk.

Zou Geely dan de opdracht hebben gegeven een Chinese Range Rover te bouwen? “Niet specifiek”, lacht Stefan Rosen, hoofd van Lynk & Co’s designafdeling. “We kregen de opdracht een vlaggenschip te maken dat iedereen aan zou spreken. Het ontwerp mocht dus niet te agressief zijn. Zodoende kozen we voor een iets klassiekere uitstraling. De verhoudingen, het lijnenspel en de panelen zijn vrij rustig.”

“Tuurlijk zie ik ook de gelijkenissen met Range Rover”, stelt Stefan Rosen desgevraagd. Hij staat aan het hoofd van Lynk & Co’s designafdeling. “Door zijn proporties en formaat kan ik de vergelijking wel begrijpen.”

Functioneel versus decoratief

“Toch heeft de 900 wel degelijk een Lynk & Co-sausje gekregen. Zo heeft-ie bijvoorbeeld de bekende lichtsignatuur, vertelt Rosen. “En dat elementje bij de deuren deden had de Lynk & Co 08 overigens ook al, bij deze 900 is-ie alleen wat strakker getekend. We noemen het de tech totem, want daarin zitten camera’s en sensoren verwerkt. Het is dus een functioneel onderdeel. Bij Range Rover is het enkel decoratief.”

Beledigend?

We kunnen ons voorstellen dat je als designer niet vrolijk wordt als iemand je ontwerp vergelijkt met een andere auto, maar dat geldt niet voor Stefan Rosen. “Ik vind het niet per se beledigend. De Range Rover is een het algemeen een heel mooie auto. Het is een klassiek ontwerp en wij streefden ook voor een klassiek design.