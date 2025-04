Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ruime BMW is zuinig en als occasion aantrekkelijk

De vraag naar hybrides neemt de laatste tijd enorm toe, nieuw, maar zeker ook gebruikt. Elk van de drie vormen van hybridetechniek zorgt voor een veel lager brandstofverbruik èn comfort èn bedieningsgemak. Hybrides zijn helemaal ‘hot’, ga je mee in die trend?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar ruime hybride voor 25.000 euro. Vind je de BMW 2-serie niets? Kijk dan naar de occasion van aanstaande donderdag of zaterdag.

BMW 2-serie Active Tourer (2018 – 2022)

Als serieuze SUV blijft de 2-serie wel een echte BMW, met alles wat erbij hoort. Dit is een erg prettige auto in het gebruik, met lekker veel ruimte voor vier volwassenen, zeer goede stoelen, een flinke bagageruimte (468 liter) en een heel aangenaam veercomfort. Nee, niet sportief, dat past niet bij het soort auto, maar hij stuurt wel verfijnd.

Het dashboard is digitaal, maar via ‘iDrive’ heel eenvoudig te bedienen, mede omdat airco en audio juist apart worden bediend. Op kruissnelheid is de 2-serie ook mooi stil en de 1,5 komt tot een verbruik van 1 op 14 à 15. Voor 24.750 euro vinden we bij een autobedrijf in Heerjansdam een zwarte M-Sport met veel opties (2021, 47.000 km).

Hier moet je op letten bij de occasion

Door een software-storing kan het dashboard compleet wegvallen. Met een reset kan dit ter plekke worden opgelost, maar uiteraard is hierbij wel hulp nodig. Bij de 1,5 liter motoren komt het voor dat de aandrijving van dynamo en waterpomp niet meer werkt. Op het dashboard van de occasion gaat dan het dynamolampje branden.

Snel stoppen op een veilige plek is geboden, dat voorkomt oververhitting en een lege accu. De auto moet op transport naar een garage om dit op te lossen. Het zit in de vulkanisatie in de aandrijfpoelie op de krukas. Wil je alles weten over de betrouwbaarheid van de BMW 2-serie? Bekijk dan hier de koopwijzer.