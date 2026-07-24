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Deze Duitse occasion lijkt nog jong, maar is stiekem al bijna 20 jaar oud

Sommige auto’s lijken maar niet ouder te worden en zien er zelfs na heel wat jaren nog modern uit. De Audi A5 is er zo een: een echte tijdloze occasion.

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De Audi A5 kwam in 2007 op de markt en is dus inmiddels bijna twintig jaar oud. Het ontwerp hebben we te danken aan Walter de Silva, die onder andere ook de Audi A3 en A4, Alfa Romeo 156 en Seat Leon tekende.

Audi A5 is tijdloos

De ontwerper zei eerder dat de Audi A5 zijn mooiste creatie was. Dat is natuurlijk behoorlijk subjectief, maar een tijdloze en stijlvolle auto is de A5 zonder twijfel. Met zijn lange motorkap en brede keupen straalt hij sportiviteit uit, zonder echt agressief te worden.

In tegenstelling tot veel andere auto’s uit die tijd heeft de A5 geen druk lijnenspel. Het ontwerp is zelfs zo sterk dat ook de tweede generatie behoorlijk op het origineel lijkt. Dat helpt ongetwijfeld mee aan het idee dat de auto jonger is dan hij werkelijk is.

Interieur

In het interieur verraadt de coupé zijn leeftijd wel wat meer. Het oudere Audi-stuur, de eenvoudige schermpjes en de sleutel waarmee je de auto nog moet starten: het ziet er inmiddels wat gedateerd uit. Dat betekent overigens niet dat het interieur er voor zijn leeftijd slecht uitziet.

Aandachtspunten Audi A5-occasion

Ga je op zoek naar een Audi A5, dan is er behoorlijk wat aanbod. Er zijn alleen ook de nodige zaken om rekening mee te houden. Let bijvoorbeeld goed op versleten rubbers en elektronicaproblemen. Ook kun je bepaalde motoriseringen beter laten staan.

De 1.8 en 2.0 TFSI staan bekend om problemen met de distributieketting en een hoog olieverbruik. Zowel de diesels als de 3.2 FSI en 4.2 FSI blijken, ondanks hun hogere gebruikskosten, over het algemeen betrouwbaarder. Vermijd bij voorkeur de Multitronic-transmissie en kies liever voor een S tronic of handbak.

Het quattro-systeem is doorgaans degelijk, maar ook dat kun je het best goed laten controleren voor aankoop. Zo koop je een auto die er niet alleen tijdloos uitziet, maar ook nog jarenlang mee kan.

Prijzen van occasions

Een eerste generatie Audi A5 koop je al vanaf zo’n 3.000 tot 4.000 euro. Voor lagere kilometerstanden en mooiere uitvoeringen betaal je al snel het dubbele. We vinden een S5 uit 2008 met 242.961 kilometer op de teller voor 12.450 euro. Geen risicoloze aankoop, maar wel een erg mooie auto voor het geld.