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Volkswagen komt in 2027 met Level 3-auto’s, maar Europa grijpt voorlopig mis

Alle rijhulpsystemen zijn leuk en aardig, maar zolang je zelf voortdurend moet blijven opletten, kun je de tijd achter het stuur niet echt anders besteden. Bij Level 3 ligt dat anders. Onder duidelijk afgebakende omstandigheden neemt de auto de volledige rijtaak over. Je mag je aandacht dan tijdelijk van de weg halen, maar moet wel klaarstaan om de controle terug te nemen zodra het systeem daarom vraagt.

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Volkswagen mikt erop om vanaf de tweede helft van 2027 in China auto’s met Level 3-functionaliteit te leveren. Daarvoor breidt het concern de samenwerking met Horizon Robotics uit. Via joint venture Carizon krijgt Volkswagen toegang tot het AI-basismodel van het Chinese techbedrijf. Daarmee wil het sneller eigen Level 3- en later ook Level 4-systemen ontwikkelen.

Voor deze Volkswagen-modellen

De ID.Unyx 06 en 07 hebben al rijassistentie van Carizon aan boord, maar dat is nog Level 2+. Die modellen moeten als eerst Level 3 krijgen.

Volkswagen is niet de eerste fabrikant die Level 3 naar een productieauto brengt. Mercedes-Benz biedt Drive Pilot aan op de S-Klasse en EQS. In Duitsland mag de bestuurder bij een actief systeem onder bepaalde voorwaarden de aandacht van het verkeer halen en bijvoorbeeld lezen of een film kijken.

Voor Europa heeft Volkswagen nog geen concrete plannen bekendgemaakt. Nederlandse automobilisten kunnen voorlopig dus niets met de nieuwe techniek. Bovendien blijft het hier verboden om tijdens het rijden een telefoon vast te houden. Een Level 3-systeem moet per land worden toegelaten en aansluiten op de lokale verkeersregels.

Volkswagen zegt wel dat de samenwerking later kansen kan bieden in geselecteerde internationale markten. Dat de techniek uiteindelijk ook naar Europa komt, is dus denkbaar.