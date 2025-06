Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Mercedes ideaal is voor social media-verslaafden

Vind je autorijden maar irritant, omdat elke minuut achter het stuur een minuut minder op je telefoon is? Dan moet je toch eens sparen voor een Mercedes S-klasse, want die neemt het rijden nu tot een snelheid van 95 km/h van je over.

We raken met z’n allen maar niet uitgepraat over de komst van de zelfsturende auto. Een paar jaar geleden leek het er nog op alsof de robotaxi letterlijk en figuurlijk ‘voor de deur’ stond, maar inmiddels blijkt de werkelijkheid toch gecompliceerder.

Mercedes het dichst bij zelfsturende auto

Het merk dat momenteel in Europa een auto heeft die het dichtst bij een zelfsturende auto komt, is Mercedes. De Duitsers bieden als enige twee modellen aan die binnen bepaalde beperkingen echt volledig autonoom kunnen rijden, inclusief overname van de verantwoordelijkheid indien er iets misgaat. Dat laatste lijkt slechts een formaliteit, maar bepaalt in werkelijkheid het verschil tussen level 2 en level 3 autonoom rijden.

De Mercedes S-klasse en EQS met het optionele Drive Pilot-pakket (wat 5.950 euro kost), kunnen op de Duitse autobahn, tot een snelheid van 95 km/h de controle volledig overnemen, zodat de bestuurder zich legaal met andere zaken kan bezighouden. Het systeem werkt echter niet bij slecht weer, in tunnels en bij wegwerkzaamheden.

Vanzelfsprekend is het merk druk bezig om de functionaliteiten van Drive Pilot uit te breiden. Het doel is om aan het eind van dit decennium een snelheid van 130 km/h mogelijk te maken, Hopelijk is het systeem dan ook in andere landen dan alleen Duitsland (en de Verenigde Staten) toegestaan.

Meer dan 35 camera’s en sensoren

Drive Pilot maakt gebruik van meer dan 35 sensoren, waaronder camera’s, radars, ultrasone sensoren en LiDAR. Met name die laatste acht Mercedes cruciaal voor het systeem, terwijl Tesla blijft beweren dat het uitsluitend met camera’s toe kan.

De auto’s van Mercedes vertrouwen niet alleen op camera’s en sensoren, maar ook op een gedetailleerde digitale kaart, zodat ze precies weten waar ze zijn. Door middel van updates wordt de auto op de hoogte gehouden van wegwerkzaamheden en andere relevante gebeurtenissen.

