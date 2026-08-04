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Deze auto heeft misschien een fout imago, maar blijft een onwijs goede, praktische occasion

Ben je op zoek naar een snelle auto, maar wil je ruimte niet opgeven? Dan ben je bij de Audi RS 6 aan het goede adres. Ondanks zijn imago, is het een onwijs goede occasion.

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In bovenstaande Occasion Battle vergelijken we de Duitse station met Jaguar XFR-S. Een duidelijke winnaar is lastig te kiezen.

Audi RS 6

Beide auto’s hebben immers een totaal ander karakter. De Audi is strakker, sneller en ligt als een blok op de weg. De Jaguar biedt daarentegen meer klasse, stijl en iets unieks.

Daarbij heeft de Audi RS 6 natuurlijk een imago. Het is een auto die je vaker met luide uitlaat in winkelstraten wordt gespot en een geliefd is van bankrovers. Maar dit maakt hem geen slechtere auto. Zijn rijeigenschappen zijn er goed, en de 4,0-liter V8 met twee turbo’s is een machtige machine, gekoppeld aan een behoorlijk snelle automaat.

Daarbij hoeft de RS 6 niet fout te zijn. In de goede specificaties, met juiste wielen, kun je ook met de Audi prima voor de dag komen.

Aandachtspunten van de occasion

Van de RS 6 Avant zijn een aantal zwakke punten bekend. Zo hebben auto’s van vóór mei 2017 een te fijnmazige zeef in de toevoer naar de turbo’s, waardoor er al snel te weinig olie bij komt. En aan de achterkant van de motor zit een koelwaterslang, die bij harde acceleratie tegen een metalen clip schuurt, met lekkage tot gevolg.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De oplossing is simpel: schuif de clip wat verder van de slang. Verder kan de adaptieve luchtvering gaan lekken, is de carterventilatie in auto’s tot eind 2016 slecht en staan de optionele 21-inch lichtmetalen wielen erom bekend dat ze kwetsbaar zijn. Als je er hard mee door een kuil rijdt, kunnen ze krom raken. De optionele koolstof-keramische remmen zouden in theorie een autoleven lang moeten meegaan, maar dat doen ze in de praktijk niet. Vervangen is extreem duur.