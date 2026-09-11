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Een betaalbare klassieker: waarom deze occasion zo geliefd blijft

Een Citroën 2CV is eenvoudig en iconisch. Als occasion worden ze meestal voor enkele duizenden euro’s aangeboden, terwijl voor zeldzame exemplaren bijna een ton wordt gevraagd.

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De Citroën 2CV verscheen in 1948 en bleef uiteindelijk tot 1990 in productie. Het model was bedoeld als betaalbare auto voor het Franse platteland en kreeg dankzij zijn eenvoudige techniek en opvallende uiterlijk een enorme schare liefhebbers. In bovenstaande Uw Garage-video vertelt Autovisie-lezer Peter Tijs over zijn 2CV.

Citroën 2CV: Franse auto voor het volk

In totaal bouwde Citroën ruim vijf miljoen Eendjes, waarmee het een van de populairste Franse auto’s ooit is. Hij is zelfs zo iconisch dat Citroën heeft aangekondigd met deze elektrische retro-opvolger te komen.

Hoewel de Citroën 2CV tegenwoordig vooral als klassieker wordt gezien, was hij destijds technisch bijzonder. De occasion heeft voorwielaandrijving, een luchtgekoelde tweecilinder boxermotor en een opvallend veersysteem. Vooral dat laatste is bijzonder. Zijn wielophanging heeft veel veerweg en de zachte vering verwerkt oneffenheden opvallend soepel. Daar staat tegenover dat de 2CV in bochten behoorlijk overhelt.

De prestaties verschilden sterk per bouwjaar en uitvoering, maar zijn bescheiden. Neem bijvoorbeeld de laatste Citroën 2CV. Deze auto heeft een 602 cc tweecilinder met 29 pk en haalt ongeveer 110 km/h. Deze occasion nodigt dan ook eerder uit tot rustig toeren dan tot lange snelwegritten. Het lage gewicht helpt daarbij: een 2CV6 weegt ongeveer 560 kilo.

Het interieur van de occasion 2CV is nauwelijks aangekleed. De banken zijn eenvoudig uitneembaar en het dashboard bevat niet veel meer dan de noodzakelijke instrumenten. Het grote stoffen roldak is een van de kenmerkende eigenschappen van de Citroën 2CV. Het dak kan ver naar achteren worden opgerold, waardoor de inzittenden grotendeels in de buitenlucht zitten.

Zoveel kosten occasions

Er staan momenteel 66 occasions te koop, met prijzen tussen 4.750 euro en 99.500 euro. Hierbij zijn de duurste exemplaren zeldzame, zeer goed gerestaureerde uitvoeringen. De meeste Eendjes kosten echter niet meer dan 25.000 euro. Wij kozen voor dit blauwe exemplaar uit 1986, dat voor 9.900 euro wordt aangeboden in het Groningse Leek. Hij heeft 46.983 kilometer op de teller en vanwege zijn leeftijd kun je hem rijden zonder motorrijtuigenbelasting af te dragen.

Dit wil je weten voordat je een Eend koopt

Roest verdient bij een gebruikte Citroën 2CV extra aandacht. Vooral het chassis, de vloerplaten, dorpels en de aansluiting van de voetenbak zijn bekende zwakke plekken. Controleer ook of eerder herstelwerk vakkundig is uitgevoerd. De eenvoudige motorconstructie maakt onderhoud relatief overzichtelijk, mits de auto goed is onderhouden. Onderdelen zijn bovendien goed verkrijgbaar dankzij het grote internationale netwerk van liefhebbers en specialisten. Meer aandachtspunten van deze occasion kun je in de koopwijzer vinden.