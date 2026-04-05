Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je! Franse 911-concurrent is door afschrijving 77 procent goedkoper geworden

Wie aan een sportwagen denkt, heeft meestal iets als een Porsche 911 in gedachten. In de jaren negentig kwamen de Fransen echter met een sterke concurrent. De Alpine A610 V6 is als occasion inmiddels een bijzondere verschijning.

Deze Franse sportwagen verscheen begin jaren 90 en moest het opnemen tegen de gevestigde orde. Dat lukte maar deels, want het model bleef zeldzaam. In de video hierboven zie je hoe Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst de Alpine A610 V6 als occasion aan de tand voelt.

Franse sportwagen met GT-karakter

De Alpine A610 V6 is een sportcoupé met de motor achterin. Er werden 818 exemplaren van gebouwd tussen 1991 en 1995 als opvolger van de GTA. In de basis bleef het concept gelijk, maar onderhuids veranderde er veel. Achterin ligt een 3,0-liter V6 met turbo, die 250 pk en 350 Nm levert. Daarmee sprint de occasion in 5,7 seconden naar 100 km/h en loopt hij door tot 265 km/h. De aandrijving gaat naar de achterwielen en het schakelen gebeurt via een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Het gewicht ligt rond de 1.400 kilo.

Toch draait het bij de Alpine A610 V6 niet alleen om snelheid. Het model is meer een GT dan een pure sportauto. Lange ritten voelen ontspannen aan, terwijl het onderstel meer stabiliteit biedt dan zijn voorganger. Toch vraagt het rijgedrag gewenning. De motor achterin zorgt bij deze occasion voor een andere balans dan bij veel moderne auto’s. In onervaren handen voelt dat verraderlijk, zeker bij nat wegdek.

Binnenin de occasion oogt het interieur typisch jaren 90. Veel kunststof en een vrij simpele opzet. Tegelijk is de uitrusting voor die tijd compleet, met zaken als stuurbekrachtiging en airco. Het uiterlijk van de Alpine A610 V6 is direct herkenbaar en mooi. Klapkoplampen, volle heupen, functionele koelopeningen voor de achterwielen, een sierlijke spoiler en elegante wielen maken hem tot een prettige verschijning.

Aandachtspunten van de Alpine A610 V6

Zijn reputatie zat de Alpine A610 V6 niet mee. Betrouwbaarheid en bouwkwaliteit vormen bekende zwakke punten. Dat zorgde er destijds al voor dat kopers afhaakten. Technisch is de V6 sterk, maar onderhoud vraagt kennis. Onderdelen zijn schaars en specialisten zitten vaak niet om de hoek. Dat maakt bezit minder eenvoudig dan bij gangbare sportwagens en een sluitende onderhoudshistorie nog belangrijker. Let verder goed op de staat van het chassis en de kunststof carrosserie. Scheurtjes en slecht herstelwerk komen soms bij occasions voor.

Zoveel kost deze occasion

Nieuw kostte de Alpine A610 V6 ruim 170.000 euro, maar daar is door de afschrijving flink in gehakt. Er staat momenteel maar één occasion te koop. Die kost 39.500 euro. Voor dat bedrag staat er wel iets unieks op de oprit. Dit rode exemplaar heeft 108.003 kilometer op de teller en is in 1991 origineel in Nederland geleverd. Hij beschikt over een sluitende historie en wordt verkocht in het Gelderse Brummen.