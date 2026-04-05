De beste auto die BMW nooit heeft gemaakt, kun je nu tóch bestellen
Vraag liefhebbers naar de beste BMW ooit gemaakt en het antwoord is negen van de tien keer: de M3 E46. Het model was er als coupé en als cabriolet, maar helaas nooit als stationwagon. Tot nu…
Van de M3 is tot de huidige generatie nooit een Touring-variant geweest. Al heeft BMW van de E46 in 2000 wel één prototype gebouwd, dat in de opslag van het BMW Museum in München staat.
Carrosseriedelen van koolstofvezel
Deze Engelse creatie lijkt er (uiteraard) sterk op. Zijn koets is deels uit koolstofvezel opgebouwd, niet alleen omdat dat sterker en lichter is, maar ook goedkoper, aldus de makers, Petroyle uit de omgeving van Oxford.
De eerste M3 Touring van het bedrijf is smaakvol uitgevoerd in Laguna Seca-blauw met bruine bekleding in het interieur. Voorin ligt uiteraard de legendarische S54-motor van BMW, een atmosferische 3,2-liter zes-in-lijn met 343 pk en 365 Nm.
Naar wens een exemplaar met V8 of V10
Volgens Petroyle zijn er echter ook andere opties. Klanten die dat willen kunnen ook voor een V8 of zelfs V10 kiezen.
De Britse specialist is van plan om vijftig stuks van de M3 Touring te bouwen, waarbij ieder exemplaar op de wensen van de koper wordt afgesteld.
Ook BMW M3 Touring uit Nederland
Overigens zijn er meer bedrijven die dergelijke ombouwoperaties aanbieden. Zo is er het Nederlandse M Classics, dat niet alleen M3 E46 Tourings bouwt, maar ook M5 E39 Tourings.
Afgelopen jaar vierden we bij Autovisie dat de BMW 3-serie vijftig jaar bestaat. In onze video komt uiteraard ook een M3 46 Coupé aan bod. Als sportieve Touring hebben we er een Alpina B3 bij.
