Zo schakel je in een Tesla als het scherm breekt

Tesla is de trend gestart waarbij meer en meer functies in het infotainmentscherm verdwijnen. Tegenwoordig schakel je zelfs via een knop op het touchscreen. Maar wat als dit scherm stuk is?

De term schakelen is overigens al wat ver gezocht, omdat versnellingen kiezen er met een elektrische auto niet in zit. We doelen natuurlijk op het selecteren voor de vooruit, achteruit, neutraal en parkeerstand.

Schakelen via het scherm in een Tesla

Of Tesla doorslaat met zijn ‘rijmodusstrook’ op het touchscreen, laten we aan jou. Feit is dat je in moderne Tesla’s de drive, reverse, neutral en park selecteert op het scherm. Die strook op het infotainmentsysteem is niet altijd zichtbaar. Hij verschijnt pas als je de rem intrapt wanneer je stilstaat.

De visie van Elon Musk is dat je op een gegeven moment niets meer zelf hoeft te selecteren. De auto zal zelf begrijpen of je voor- of achteruit wil op basis van je parkeerpositie.

Er is dan ook een betafunctie beschikbaar genaamd ‘Automatisch schakelen vanuit stand P’, waarbij je Tesla zelf de D of R selecteert. Uiteraard kun je dat zelf nog overrulen.

Hemelconsole als back-up

Maar dan rest nog altijd de vraag: wat als het scherm kuren vertoont? Daar heeft Tesla over nagedacht. Er is namelijk ook een hemelconsole met de knoppen P, R, N en D. “In de meeste situaties zijn deze knoppen niet beschikbaar totdat u het rempedaal intrapt en op een van de knoppen drukt om ze te activeren”, stelt het merk.

“In situaties waarin het touchscreen niet beschikbaar is (bijvoorbeeld vanwege een technisch probleem), of de Model 3 in Valet of Transport Mode is, wordt automatisch de rijmodushendel op de hemelconsole geactiveerd, zonder dat u deze aan hoeft te raken.”