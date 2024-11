Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start voor Norris in mogelijke kampioensrace Las Vegas

Max Verstappen start in de Grote Prijs van Las Vegas vanaf de vijfde plek, één plek voor Lando Norris, zijn enige rivaal nog in de titelstrijd van de Formule 1. Verstappen kan in de Amerikaanse gokstad zijn vierde wereldtitel op rij veroveren. De start is 7.00 uur Nederlandse tijd.

Als de coureur van Red Bull voor Norris eindigt, is hij wereldkampioen. Als de Brit van McLaren wint, dan gaat de strijd verder in Qatar. Dat laatste gebeurt ook als Norris in Las Vegas 3 punten of meer inloopt op Verstappen.

George Russell was zaterdag de snelste in de kwalificatie en start in zijn Mercedes van poleposition. Carlos Sainz staat in zijn Ferrari ook op de eerste startrij. Pierre Gasly vertrekt in zijn Alpine vanaf de derde plek.

Verstappen was blij met zijn startplek voor concurrent Norris, maar allerminst gelukkig met zijn auto. “Er zit niet genoeg snelheid in. We komen op het rechte stuk topsnelheid tekort door onze vleugel en hebben ook niet de grip. Dan wordt het een lastig verhaal”, zei hij na de kwalificatie.

Norris toonde zich strijdlustig. “Ik doe alles wat ik kan en geef niet op, zelfs als de kansen extreem klein zijn”, zei de Brit.

ANP