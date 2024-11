Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen pakt in Las Vegas vierde wereldtitel Formule 1

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1 veroverd. De 27-jarige coureur van Red Bull eindigde in de late zaterdagavond in Las Vegas als vijfde en kan met nog twee raceweekenden te gaan niet meer worden ingehaald in de WK-stand. Concurrent Lando Norris moest in Las Vegas voor Verstappen eindigen om nog kans te maken op de titel, maar werd zesde. George Russell in de Mercedes won de race.

Verstappen werd in 2021 voor het eerst wereldkampioen door in de slotrace zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton te verslaan. In de daaropvolgende twee seizoenen was de Limburger met overmacht de beste.

Verstappen begon aan de race met een voorsprong van 62 punten in het kampioenschap op Norris. Als hij voor de Brit van McLaren eindigde in Las Vegas dan wist hij dat de wereldtitel binnen was. Op de startopstelling stond de Limburger vlak voor Norris op de vijfde plaats. Hij nam geen risico’s bij de start en hield Norris achter zich. Mercedes-coureur George Russell was goed weg vanaf de pole en Charles Leclerc in de Ferrari ging naar de tweede plaats.

Tien seconden marge

De Nederlander rukte in de ronden daarna op naar de tweede plaats achter Russell door na de eerste pitstops voorbij aan de Ferrari’s van Leclerc en Carlos Sainz te gaan. Norris bleef vrijwel de hele race achter Verstappen.

Lewis Hamilton, die door een mislukte kwalificatie als tiende was gestart, vocht zich een weg naar voren. In het laatste deel van de race, na de tweede serie pitstops, zat de Britse Mercedes-coureur vlak achter Verstappen en ging hem ook voorbij. De Red Bull-coureur moest ook Sainz en Leclerc nog voorbij laten gaan, maar de marge op Norris was zo’n tien seconden. Norris maakte zelfs nog een extra pitstop om het punt voor de snelste ronde te pakken.

‘Wat een seizoen’

Hamilton probeerde nog in de buurt van teamgenoot Russell te komen, maar die liet zich de zege in Las Vegas, zijn tweede van dit seizoen, niet meer ontglippen. De grootste overwinning was echter voor Verstappen, die na een sterke start in het seizoen en een moeizaam tweede deel een zwaarbevochten vierde wereldtitel binnensleepte.

“Wat een seizoen”, reageerde Verstappen over de radio op zijn team dat hij bedankte. “Deze was moeilijker dan vorig jaar, maar we hebben alles gegeven. Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was.”

ANP