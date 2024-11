Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen met vierde titel naar vierde plaats eeuwige ranglijst

Max Verstappen is met zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 op gelijke hoogte gekomen met Alain Prost en Sebastian Vettel. De Red Bull-coureur eindigde bij de Grote Prijs van Las Vegas als vijfde en verzekerde zich met nog twee races te gaan van de vierde titel op rij. Hij is daarmee naar de gedeelde vierde plaats op de eeuwige ranglijst van de Formule 1 geklommen.

Verstappen werd in 2021 voor het eerst wereldkampioen door in de slotrace zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton te verslaan. In de daaropvolgende twee seizoenen was de Limburger met overmacht de beste.

Prost veroverde drie wereldtitels in de jaren tachtig en won zijn vierde in 1993. Vettel was in de Red Bull van 2010 tot en met 2013 de beste. De Argentijn Juan Manuel Fangio behaalde in de jaren vijftig vijf wereldtitels. Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn recordhouders, zij hebben beiden zeven wereldtitels.

Verstappen staat met 62 grand-prixzeges derde in de ranglijst aller tijden. Hamilton leidt die ranglijst met 105 overwinningen, Schumacher neemt de tweede plek in met 91 overwinningen.

ANP