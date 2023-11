Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je voor deze lelijkerd 12 miljoen euro betaalt

De Mercedes CLK GTR Roadster is harstikke gaaf, maar laten we nou niet net doen alsof-ie mooi is. Hij is volledig uit verhouding, raar en ontzettend onpraktisch.

Toch verwacht veilinghuis RM Sotheby’s dat iemand er zonder blikken of blozen zo’n 12 miljoen euro voor gaat neertellen. Nondeju! Voor ‘slechts’ 8 miljoen kun je op 17 november ook een CLK GTR Coupé kopen.

Mercedes CLK GTR op Le Mans

En die begrijpen we nog enigszins. Mercedes moest eind jaren negentig een aantal homologatiemodellen van de CLK GTR bouwen om aan de start te mogen verschijnen van onder meer de 24 uur van Le Mans.

Van de CLK GTR Coupé zijn uiteindelijk twintig stuks gemaakt. Allemaal worden ze aangedreven door een 6,9-liter V12 met 631 pk en 731 Nm. De straatlegale raceauto’s zijn in de praktijk nauwelijks te gebruiken.

Ze hebben achterwielaandrijving, een sequentiële racetransmissie, veel te brede dorpels, nauwelijks opbergruimte en de grondspeling van een worm in een centrifuge.

Mercedes CLK GTR Roadster

En dan heb je nog de CLK GTR Roadster. Daarvan zijn er maar zes: vier zilverkleurig, één zwart en één grijs met een rood interieur voor de Sultan van Brunei.

Ze zijn gebaseerd op overgebleven coupéchassis’ en hebben de inlaten van de motor achter de stoelen, in plaats van op het dak. Ook werden de spiegels op de deuren geplaatst, in plaats van op de spatborden.

Heb je tóch moeite om de Roadster van de Coupé te onderscheiden, dan kun je kijken naar de aangepaste grille en de compleet andere achtervleugel. De twee rolbeugels achter de stoelen maken het geheel af.

Slechts 170 kilometer

De Mercedes CLK GTR Roadster die nu onder de hamer gaat, is nummer drie van zes en heeft maar 170 kilometer op de teller staan. Zonde, zeggen wij. Maar dat maakt hem wel aantrekkelijk voor kopers.

Althans, kopers die het niet erg vinden om de auto een uitgebreide beurt te geven, want hij heeft sinds 2018 stilgestaan, wat niet best is voor de motor en andere bewegende delen.