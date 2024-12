Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom het dak van een Tesla oranje wordt door regendruppels

Nederland is al anderhalve week zó grijs en nat, dat we ons aan ieder klein lichtpuntje vastklampen. En een paar dagen geleden was dat een geparkeerde Tesla Model 3, waarvan het glazen dak met druppels was bezaaid en een prachtige oranjerode kleur had.

We hebben het effect tot nu toe vooral bij Tesla’s gezien en ook op een Audi E-Tron GT. Als de auto’s vol liggen met dauw- of regendruppels is heel duidelijk te zien waar het glazen panoramadak ligt. Dat is dan niet meer zwart, maar oranjerood met hier en daar een donkerblauwe tot paarse tint.

Glazen panoramadak van Tesla

Dat heeft te maken met het glas waarvan sommige panoramadaken zijn gemaakt. Je kunt namelijk niet zomaar een willekeurige glasplaat in het dak van een auto monteren. Ten eerste moet-ie heel stevig zijn en ten tweede moet-ie zonlicht reflecteren, anders wordt de cabine in de zomer bloedheet.

Het panoramadak van een Tesla is gelaagd, met ertussen een coating die bepaalde golflengtes van het licht weerkaatst, zoals ultraviolet (UV) en infrarood. Waterdruppeltjes op het dak maken die laag min of meer zichtbaar.

UV- en infraroodstraling weerkaatst

Het zonlicht gaat eigenlijk twee keer door de druppeltjes heen: één keer op weg naar binnen en één keer op weg naar buiten, maar dan onder een andere hoek. Bij die tweede keer gaat het alleen niet om al het licht, maar om de UV- en infraroodstraling, die op het spectrum dicht tegen paars, blauw, oranje en rood aan liggen.

Moderne Tesla’s niet meer oranje

Overigens lijken de daken van nieuwere Tesla die oranjerode gloed niet meer te produceren. We lezen her en der dat Tesla vanaf 2019 andere techniek is gaan gebruiken en dat die niet meer dat fraaie effect geeft. Jammer eigenlijk…