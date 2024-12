Deel dit: Share App Mail Tweet

EV-occasion kopen? Deze accutesten blijken meest betrouwbaar

Het aanbod EV-occasions neemt snel toe nu veel leasecontracten aflopen. Sommige autokopers zijn huiverig voor een gebruikte elektrische auto, omdat zij niet weten wat de staat is van de prijzige accu. Voor iets meer zekerheid kun je een accutest uitvoeren. Maar bij welke partij kun je het beste terecht?

Daar deden de Bovag en Vereniging Elektrische Rijders onderzoek naar. “Betrouwbare batterijtesten spelen een belangrijke rol in het bepalen van de restwaarde van elektrische auto’s en het versterken van het consumentenvertrouwen”, stelt de Bovag.

De meest betrouwbare accutesten voor EV-occasions

Het zijn de Moba-test en de Aviloo Flashtest die als beste uit de bus komen. Ook de ANWB is zeer te spreken over laatstgenoemde, zo bleek toen Autovisie eerder schreef over de kosten van verschillende accudegradatietests. Voor de premium-batterijtest van Aviloo betaal je 99 euro.

Volgens de Bovag bieden deze testen ‘het meest betrouwbare inzicht bieden in de staat van een gebruikte batterij’. Volgens de brancheorganisatie blinken beide partijen vooral uit in snelheid, betrouwbaarheid en eenvoud. “De uitkomsten van deze testen komen sterk overeen met die van de fabrikant, waardoor ze een betrouwbare indicatie geven van de batterijconditie.”

Voordeel van batterijtest bij elektrische auto

Deze accutesten zullen een belangrijke rol spelen in de waardebepaling van EV-occasions. De accu is immers het duurste component van een EV. Ben je als koper op de hoogte van de zogenaamde state of health van een accu, dan kun je met een geruster hart een gebruikte elektrische auto kopen.