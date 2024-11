Deel dit: Share App Mail Tweet

Voyah maakt de Free ineens veel goedkoper

Het Chinese merk Voyah maakt de Free ineens een stuk goedkoper. De grote luxe-EV is nu te verkrijgen vanaf 59.995 euro.

De kans is groot dat je nog nooit een Free op de weg hebt zien rondrijden. Inmiddels staan er in Nederland slechts 18 exemplaren op kenteken. Het is ongetwijfeld niet de start waar moederfabrikant Dongfeng op gehoopt had. Gaat dat met een prijsverlaging wel lukken?

De Voyah Free

De Voyah Free (zie hier onze rijtest) kent veel goede concurrenten. Dat is overigens niet de enige reden dat er weinig van het model verkocht zijn. Hij heeft een onbekende naam en loopt wat design en afwerking betreft niet voorop. Ook de techniek is allesbehalve baanbrekend. Zo kan hij tot maximaal 100 kW snelladen.

Dit alles hangt natuurlijk samen met een ding: zijn prijs. Met flinke korting hoopt Voyah ongetwijfeld dat de Free beter verkoopt.

Alle versies even duur

De vanafprijs van de Voyah Free daalt met ruim 6.000 euro. Opvallend is dat de verkoopprijs van het ‘flagship model’, de rijkst uitgeruste uitvoering, ook 59.995 euro bedraagt. Deze versie heeft opties als een panoramadak en 10-delig speakersysteem.

Welke versie je ook kiest, de Voyah Free heeft twee elektromotoren die goed zijn voor 489 pk. Deze zijn gekoppeld aan een 106-kWh accupakket waarmee je volgens de WLTP-meetmehtode 500 kilometer ver komt. Daarbij beschikt de Chinese EV over luchtvering en mag hij tot 2.000 kilogram trekken. Is de korting genoeg om de verkoopcijfers op te krikken?