Voyah Courage last van importheffingen: dit kost hij in Europa

De eerste exemplaren van de Voyah Courage zijn inmiddels aangekomen in Scandinavië. Opvallend genoeg is de Nederlandse prijs nog onbekend terwijl de Noren, Finnen en Zweden al weten wat de EV kost.

De Courage moet de Tesla Model Y-concurrent van moederfabrikant Dongfeng worden. Met een stevig prijskaartje zal het voor de EV niet makkelijk zijn.

Voyah Courage in Nederland

Helemaal in Nederland, want door importheffingen zou de prijs van de Voyah Courage zo’n 30 procent hoger komen te liggen. Dat laat de importeur aan Autovisie weten. Daarmee zou de prijs zo hoog worden dat niemand de auto in overweging neemt. Voyah Benelux is dan ook druk in gesprek met de fabrikant om de auto alsnog gunstig te kunnen prijzen.

Prijzen in Europa

In Noorwegen, waar geen extra importheffingen voor elektrische auto’s zijn ingevoerd, wordt de auto verkocht voor minimaal 419.900 Noorse Kronen (35.708,85 euro). De AWD kost 449.900 Noorse Kronen (38.260,09 euro). Let wel, een Tesla Model Y koop je daar al vanaf 414.990 Noorse Kronen (35.283,64 euro).

In Finland en Zweden gelden wel de extra importheffingen en is de auto dus veel duurder. De vanafprijs is 54.900 euro en de AWD kost minimaal 56.900 euro. Zonder aanpassingen zouden we in Nederland ook dergelijke prijs kunnen verwachten, maar de importeur probeert de auto in ons land dus goedkoper aan te bieden.

Review Voyah Courage

Autovisie reed eerder met de Voyah Courage. In onderstaande video vertellen we je alles van het model.