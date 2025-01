Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de nieuwe Tesla Model Y in Nederland

Het succesmodel van Tesla is vernieuwd en daar hoort natuurlijk een ander prijskaartje bij. Wat kost de nieuwe Tesla Model Y in Nederland?

De vernieuwde elektrische SUV is leverbaar vanaf maart. Voorraadmodellen van de pre-facelift zijn sneller leverbaar. Tevens zijn de prijzen van de vorige uitvoeringen lager.

Dit kost de pre-facelift

Voor een ‘oude’ Tesla Model Y betaal je nu minimaal 46.000 euro. De Long Range met achterwielaandrijving kost net geen 50.000 euro en voor de Long Range All-Wheel Drive moet 53 mille worden neergelegd.

Het topmodel van de pre-facelift, de Performance All-Wheel Drive, is nu te koop voor net geen 59.000 euro.

De nieuwe Tesla Model Y kost minimaal 61.990 euro in Nederland. Let wel, het gaat hier om een Launch Edition. Dit betekent dat het altijd een Long Range All-Wheel Drive is die beschikt over instapverlichting, vegan suède-afwerking en andere vloermatten. Deze versie kan je herkennen aan het woord ‘Launch’ dat op verschillende plekken gebruikt wordt.

Wat voor de rest de wijzigingen zijn bij het faceliftmodel, laat Autovisie-redacteur Coen Grutters in onderstaande video zien.