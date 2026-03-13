Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen Tayron en Tiguan ineens fors goedkoper: dit kosten ze in Nederland

Bij Volkswagen zijn de Tiguan en Tayron ineens in de bonus. Beide populaire modellen zijn duizenden euro’s goedkoper geworden in Nederland, wat ze nog aantrekkelijker maakt voor kopers.

Voorheen was de Volkswagen Tiguan leverbaar vanaf 49.990 euro. De grotere Tayron was te verkrijgen vanaf 54.990 euro. Nu heeft het merk de auto’s in prijs verlaagd.

Volkswagen Tiguan 2.000 euro goedkoper

Inmiddels kun je de Volkswagen Tiguan voor maar liefst 2.000 euro minder krijgen. Dat betekent dat je voor 47.990 euro de dealer verlaat in een 131 pk mild-hybride versie in de Trend-uitvoering. Dat is de goedkoopste variant.

Wil je de Tiguan, die het in deze Autovisie Dubbeltest opneemt tegen de Mini Countryman, in de iets beter uitgeruste Life-uitvoering met een 204 pk plug-in hybride aandrijflijn? Dan ben je net 49.990 euro kwijt.

Ook Tayron in prijs verlaagd

De Volkswagen Tayron is ook met 2.000 euro in prijs verlaagd. Nu kun je deze grote SUV al rijden voor 52.490 euro. Voor dat bedrag krijg je de plug-in hybride uitvoering én de Life-uitvoering.

Twijfel je nog over de Tayron? Lees dan deze Autovisie Dubbeltest waarin de Volkswagen het opneemt tegen de Mazda CX-80. Daarin vertellen we je wat de plus- en minpunten van beide modellen zijn en uiteindelijk komt één van de twee als duidelijke winnaar uit de bus.