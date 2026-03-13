Deel dit: Share App Mail Tweet

Russell op poleposition in sprintrace China, Verstappen achtste

Formule 1-coureur George Russell heeft zich verzekerd van poleposition voor de sprintrace bij de Grote Prijs van China. De 28-jarige Brit van Mercedes was vrijdag de snelste in de kwalificatie. Max Verstappen moest zich tevredenstellen met de achtste positie. In de vrije training noteerde Verstappen ook de achtste tijd.

Russell won zondag in Melbourne de openingsrace van het seizoen.

Kimi Antonelli, ploeggenoot van Russell, start de sprintrace zaterdag vanaf de tweede plek. Wereldkampioen Lando Norris eindigde op 0,621 seconden achter zijn landgenoot Russell op de derde plaats. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton werd vierde in zijn Ferrari, 0,641 seconden langzamer dan Russell.

“De auto voelt fantastisch aan”, zei Russell. “Na Melbourne wisten we al dat we een heel goede auto hadden. De motor presteert echt goed. En vandaag was het een waar genot om ermee te rijden, dus ik ben blij.”

ANP