Verstappen ontevreden na kwalificatie sprintrace en training

Max Verstappen hield een slecht gevoel over aan de kwalificatie voor de sprintrace en de vrije training voor de Grote Prijs van China in Shanghai. “De hele dag was een ramp, qua tempo”, aldus Verstappen op zijn website verstappen.com.

Verstappen zette twee keer de achtste tijd neer. “Ik had geen grip en ik denk dat dat het grootste probleem is. Geen grip en geen balans. We verliezen enorm veel tijd in de bochten, en daardoor ontstaan ​​er andere kleine problemen. Maar het grootste probleem voor ons is het bochtenwerk, dat is compleet mis. Op dit moment weet ik niet wat we kunnen doen, maar we zullen zien.”

De Brit George Russell start de sprintrace vanaf poleposition, voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Isack Hadjar, ploeggenoot van Verstappen, eindigde als tiende.

ANP