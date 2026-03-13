Afschrijving van 95 procent! Luxe Audi-occasion met weergaloze motor is nu betaalbaar
Hoe vaak komt het nog voor dat een auto wordt gekocht puur vanwege de motor? Zelden, denken wij. Bij deze Audi S8 was dat nog wel het geval. De sportieve luxesedan was nieuw flink aan de prijs, maar is inmiddels zeer betaalbaar als occasion.
Eind vorig jaar heeft Autovisie een gebruikte S8 getest in de Occasion Battle-rubriek, waarin hij het opname tegen een Bentley Arnage. Die video zie je hierboven.
Audi S8-occasion met waanzinnige V10-motor
De eerste generatie van de Audi S8 verscheen in de nineties als topmodel van de A8. Hij was subtiel, doch decadent en mocht zich de eerste massageproduceerde auto noemen met een aluminium spaceframe.
De tweede generatie S8 maakte gebruik van diezelfde chassistechniek, maar verruilde de V8-motor voor een waanzinnige 5,2-liter V10. Een atmosferisch blok, waardoor hij zijn maximale 450 pk pas hoog in de toeren vrijgeeft.
Het is die motor waar het allemaal om gaat, waarover je kunt opscheppen tijdens kringverjaardagen en die je keer op keer kippenvel bezorgt als je het rechterpedaal intrapt. In feite kocht je een V10 en daar kreeg je een Audi A8 bij.
95 procent afschrijving
De meeste S8’s kostten nieuw rond de 150.000 euro. Inmiddels kost de goedkoopste occasion die we tegenkomen, een zwart exemplaar uit 2006, slechts 7.500 euro. Dat is 95 procent afschrijving! De netste exemplaren verhandelen zich voor een kleine veertig mille.
Let wel, de goedkoopste Audi S8-occasion van ons land heeft al wel meer dan drie ton op de klok. En helemaal probleemvrij is een luxesedan vrijwel nooit (al komt deze Japanner in de buurt).
Aandachtspunten
Hoewel je dankzij het aluminium spaceframe van de weinig last hebt van roest, zul je wel de tijd moeten nemen om de vele knopjes, bewegende delen en andere elektronica te controleren; er zit enorm veel aan boord en dus kan er ook veel defect raken.
De V10 is het pronkstuk van de S8, maar zit soms ook in de weg. Letterlijk. Het is een immens blok, waardoor eraan sleutelen lastig, tijdrovend en daarmee prijzig is. Door directe inspuiting ontstaat koolstofafzetting in het inlaatspruitstuk, wat de prestaties beïnvloedt. Bovendien kunnen de wervelkleppen falen, met kostbare reparaties als gevolg.
