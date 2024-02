Deel dit: Share App Mail Tweet

Bij de vernieuwde Ford Puma draait het om het innerlijk

Tachtig procent van de mensen vindt het innerlijk van een partner belangrijker dan het uiterlijk. Dus is het maar goed dat de vernieuwde Ford Puma daar zoveel aandacht aan heeft besteed.

Het is onze plicht om ook de uiterlijke wijzigingen even mee te pakken, dus laten we daarmee beginnen. Zoals dat hoort bij een facelift is de indeling van de lichtunits aangepast (optioneel zijn nu matrix-led-koplampen leverbaar) en is er geschaafd aan de bumpers.

Nieuw interieur Ford Puma

Het belangrijkste nieuws vinden we echter in de cabine, waar Ford een compleet ander dashboard heeft gemonteerd. Het is nogal een hoekig geheel geworden, met een digitaal instrumentarium dat zelfs ietsje groter is dan het infotainmentscherm.

In plaats van Sync 3-software draait er nu Sync 4-programmatuur op, dat onder meer Android Auto, Apple CarPlay en Amazon Alexa ondersteunt.

Voor de bediening van de airco zijn geen fysieke knoppen meer beschikbaar. Zo goed als alles wordt nu via het touchscreen aangestuurd.

Twee motorvarianten

Onderhuids verandert er niet veel. Er zijn in Nederland twee motorvarianten van de Puma leverbaar, de 1.0 EcoBoost met mild-hybridetechniek (125 pk) en de Puma ST (170 pk uit een 1.5).

Elektrische Ford Puma

Later dit jaar onthult Ford een volledig elektrische Puma, die Gen-E gaat heten. Er zijn nog geen specs van het model bekend, maar we gaan uit van een actieradius van iets meer dan 400 kilometer.

Kleinst leverbare model

De Puma is na het verscheiden van de Fiesta de kleinste Ford in Nederland. Sowieso is het modellengamma van het merk wat uitgedund. In de prijslijst staan alleen nog de Focus, Kuga, Mustang Mach-e en Explorer.