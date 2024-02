Deel dit: Share App Mail Tweet

Ocon en Gasly in bijna zwarte Alpine nieuwe seizoen Formule 1 in

Esteban Ocon en Pierre Gasly stappen komend Formule 1-seizoen in een overwegend zwarte Alpine. Kunstenaar Felipe Pantone is verantwoordelijk voor het design, waarin het traditionele roze naar de achtergrond is verdwenen. De Franse renstal presenteerde de nieuwe auto in zijn fabriek in het Engelse Enstone.

Alpine wil het in 2024 beter doen dan vorig jaar, waarin Gasly en Ocon respectievelijk als elfde en twaalfde eindigden en Alpine op de zesde plaats belandde in het kampioenschap van de constructeurs. De grote rivalen McLaren en Aston Martin presteerden beduidend beter.

“We hebben een gloednieuw concept toegepast met innovatieve oplossingen”, meldde technisch directeur Matt Harman. “Het is een gedurfde aanpak, maar we hebben hier weloverwogen voor gekozen.”

Meer WK-punten

Het is de bedoeling dat Gasly en Ocon meer WK-punten gaan scoren dan vorig seizoen. “Het wordt mijn vijfde seizoen. Ik ben een ervaren coureur en heb het gevoel dat in het team nu alles aanwezig is om het maximale eruit te halen in het lange seizoen dat eraan komt”, aldus Ocon.

Het Formule 1-seizoen telt dit jaar een recordaantal van 24 grands prix. De eerste is op 2 maart de Grote Prijs van Bahrein.

ANP