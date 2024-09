Deel dit: Share App Mail Tweet

Spelen met zwaar gereedschap: RAM TRX vs. Ford F-150 Raptor

De Ford F-150 Raptor en de RAM TRX zijn Amerikaanser dan een drive-thru, hebben een grotere muil dan Donald J. Trump en dragen meer wapens dan een navy seal. Ze zijn zwaar gereedschap voor de hardwerkende zzp’er. Maar door hun bizarre techniek ook geschikt om al driftend het Eurocircuit in Valkenswaard te verbouwen.

De Ford F-150 Raptor en RAM TRX hebben een woest uiterlijk en absurd sterke motoren. Menig aannemer of hovenier verplaatst zich om begrijpelijke redenen in zo’n Amerikaanse vijfzitter met open laadbak. Ze trekken moeiteloos 3.500 kg, hebben de luxe van een gelikte SUV, de ruimte van een Mercedes-Benz S-Klasse en ze beschikken over de terreinvaardigheid van een Land Rover Defender. En niet te vergeten: ze leveren schofterig veel vermogen.

Motoren in de Ford F-150 Raptor en RAM TRX

De Ford F-150 Raptor is voorzien van een 3,5-liter V6 met dubbele turbo, die nauwe verwantschap heeft aan de motor in de 24 uur van Le Mans winnende Ford GT. In de pick-up levert het blok 456 pk. Genoeg om 2.545 kg binnen zes tellen naar 100 km/h te beuken!

De RAM TRX maakt het nog bonter. Hij heeft de krachtcentrale uit de Dodge Challenger Hellcat (waar Autovisie eerder een videoreportage mee maakte), een onhandelbare wildebras. Dat is de 6,2-liter HEMI V8 met een reusachtige supercharger. In dit geval komt de achtcilinder tot 702 pk, waarmee 2.815 kg op snelheid gebracht moet worden. Dat lukt heel aardig met een sprinttijd vanuit stilstand naar 100 km/h binnen vijf seconden. Beide hebben al dan niet inschakelbare vierwielaandrijving, peperdure schokdempertechniek en allerlei rijstanden om de techniek af te stemmen op de situatie.

Zichtbaar uit het ISS

Als de Ford F-150 Raptor vanuit de startopstelling op het Eurocircuit wegspuit, klimt zijn neus omhoog en de twee uitlaatpijpen stoten een schel geschreeuw uit. Te hard voor elke woonwijk.

Het grote stuur wiebelt losjes in de handen en de laadbak wappert alle kanten op zodra er gas wordt gegeven. Er zijn onbesuisde drifts en glijpartijen op het gravel mogelijk met stofwolken die vanuit het ISS zijn te zien. Waanzin, héél leuke waanzin.

Intimiderende pick-up

De RAM TRX is met dik 700 pk fors sneller dan de Raptor en klinkt nog indrukwekkender. In de neus hoor je de duivelse compressorhuil en aan de achterkant het pijnlijk harde gebulder van de achtcilinder. Hij intimideert door zijn omvang en geluid, maar deze reus kan dansen. Met rondvliegende stenen, rokende banden en hamerende cilinders als gevolg.

Slinger de RAM TRX een bocht in, stuur tegen, trap het gas dieper in en je komt belachelijk dwars voorbijschuiven. Een ongelooflijk gevoel, alsof je in een compacte rallyauto zit. Zo’n racetruck hoort dan ook eigenlijk in de collectie van iedere kerel thuis, naast de obligate Porsches, Ferrari’s en andere competitiedieren.