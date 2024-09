Deel dit: Share App Mail Tweet

Hamilton en Ocon starten zondag vanuit pitstraat in Bakoe

Lewis Hamilton (Mercedes) en Esteban Ocon (Alpine) gaan later op zondag vanuit de pitstraat van start in de Grote Prijs Formule 1 van Azerbeidzjan, de zeventiende race van het seizoen. Beide coureurs lieten na afloop van de kwalificaties hun motor in hun auto veranderen en overschreden daardoor het toegestane aantal motorwissels voor dit seizoen.

De 39-jarige Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, had zich zaterdag als zevende gekwalificeerd. De 27-jarige Ocon kwam in de eerste kwalificatiesessie in aanraking met de muur op het stratencircuit in Bakoe en kwam niet verder dan de twintigste en laatste plaats. De Fransman rukte aanvankelijk een plaatsje op na de diskwalificatie van zijn land- en ploeggenoot Pierre Gasly.

Charles Leclerc (Ferrari) vertrekt om 13.00 uur voor de vierde keer op rij vanaf poleposition in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Monegask krijgt op de eerste startrij de Australiër Oscar Piastri (McLaren) naast zich.

WK-leider Max Verstappen (Red Bull) vertrekt vanaf de zesde plek, zijn uitdager Lando Norris (McLaren) start als vijftiende.

ANP