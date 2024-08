Deel dit: Share App Mail Tweet

Smart #5: flinke elektro-SUV met grote range en veel schermen

Maak kennis met de Smart #5. Een reusachtige elektro-SUV vergeleken met de oer-Smart.

Sinds het Chinese Geely een flinke vinger in de pap heeft, is Smart niet meer wat het geweest is. Van de ultracompacte ForTwo, die als minuscuul stadsautootje iets meer dan 700 kilogram weegt, zijn we inmiddels beland bij de #5 waarmee Smart het midsize-SUV-segment wil bestormen.

Smart #5 is SUV van formaat

We kenden natuurlijk al de eveneens elektrische Smart #1 en Smart #3, dus de komst van deze flinke SUV valt niet rauw op ons dak. Ook lieten we je al eerder het design van de #5 zien. Nu kunnen we je echter meer vertellen over de nieuwe EV van het merk, die wordt bestempeld als ‘Smarts meest veelzijdige voertuig tot nu toe.

Laten we beginnen met het formaat van de grootste Smart ooit. Met een lengte van 4,7 meter is hij enkele centimeters korter dan een Tesla Model Y en fractioneel langer dan auto’s zoals de Skoda Enyaq en (nieuwe) Kia EV6. De wielbasis van de Smart #5 bedraagt 2,9 meter. Ter vergelijking: de originele ForTwo is in totaal 2,5 meter lang.

Elektrische auto met 100 kWh-accupakket

Het gewicht is nog niet bekend, maar licht zal hij niet zijn. Aan boord vind je namelijk een enorm accupakket met 100 kWh opslagcapaciteit, net als in de Polestar 4. Die EV (eveneens uit de Geely-stal) weegt ruim boven de twee ton. Verwacht een vergelijkbaar gewicht voor deze Smart. Niet handig nu zeker is hoeveel wegenbelasting EV-rijders de komende jaren moeten betalen.

Smart heeft het over een actieradius van 740 kilometer, maar die waarde is tot stand gekomen volgens de Chinese CLTC-meetmethode en niet volgens de in Europa gangbare WLTP-methode. Evengoed zul je met zo’n grote batterij niets te kort komen. Dankzij een 800 volt-boordnet duurt van 10 naar 80 procent slechts een kwartiertje.

Achterin vindt je overigens een 220 volt-stopcontact, zodat de enorme accu ook andere apparaten van stroom kan voorzien. Over praktische zaken gesproken: met neergeklapte achterbank heb je tot 1.530 liter aan bagageruimte en ook de frunk is met 72 liter royaal te noemen.

EV met heel veel schermen

Als je de overload aan schermen in moderne auto’s hekelt, klik dan nu weg. In het interieur spotten we namelijk een schermrijk dashboard. Als bestuurder heb je een 25,6-inch augmented reality head-up display én een 10,3-inch LCD-instrumentenpaneel voor je neus. Daarnaast een ovaalvorm met daarin nog twee 13-inch schermen. Om je altijd van dienst te zijn, is de Smart #5 uitgerust met een AI-spraakassistent. Lekker modern, zullen we maar zeggen. We zijn benieuwd of het in de praktijk een beetje prettig werkt.

Met welke aandrijflijnen de #5 komt vertelt Smart nog niet. Wel is in China een patentaanvraag gedaan voor een uitvoering met dik 200 pk op de vooras en zelfs ruim 400 pk aan elektrovermogen op de achteras. Nog even geduld dus, ook als je al helemaal verkocht bent. De SUV komt naar verwachting begin 2025 in Europa op de markt.