Duurste nieuwe elektrische auto: de Rolls-Royce Project Nightingale kost ruim 8 miljoen euro

De nieuwe Rolls-Royce Project Nightingale verschijnt als elektrische cabriolet en wordt slechts 100 keer gebouwd. Alle exemplaren van de duurste elektrische auto hebben al een eigenaar.

Rolls-Royce kiest zelf wie een auto mag kopen en heeft alle ontvangers van de Nightingale geselecteerd. Een prijs is nog niet officieel bevestigd, maar die ligt volgens Autocar op ruim 8 miljoen euro.

Rolls-Royce Project Nightingale: honderd stuks en allemaal verkocht

8 miljoen euro is een startbedrag, want door persoonlijke aanpassingen loopt dat bedrag gegarandeerd verder op. Daarmee zit de Nightingale ruim boven modellen zoals de Spectre. De eerste levering staat gepland rond 2028 en de productie vindt plaats in het Engelse Goodwood.

De Rolls-Royce Project Nightingale is een tweezitter en met 5,76 meter bijna net zo lang als een Phantom. Hij staat op hetzelfde platform als de Spectre, maar veel onderdelen zijn anders. Het model ontvangt een accupakket dat groter is dan de 107 kWh-batterij van de Spectre. Daarnaast krijgt hij een vergelijkbaar bereik van 530 kilometer. Vermogen en prestaties zijn nog niet bekend.

Ontwerp met verwijzing naar het verleden

Zijn naam verwijst naar een huis van Henry Royce aan de Côte d’Azur, genaamd Le Rossignol (de nachtegaal). Verder grijpt het ontwerp van de Rolls-Royce Project Nightingale terug op een testmodel uit 1928, de 17EX. De auto heeft een lange achterkant en een kleine cabine. Binnenin zitten elementen zoals een hemel met sterren, verwerkt in de deuren en achter de stoelen. Verder doet het interieur qua luxe niet onder voor andere Rolls-Royces.

Met de Coachbuild Collection wil het merk vaker auto’s zoals de Rolls-Royce Project Nightingale maken. Nieuwe modellen volgen om de paar jaar. De focus ligt op maatwerk en betrokkenheid van klanten tijdens het proces. Dat resulteert niet in goedkope modellen, maar hyperexclusieve, zoals de Boat Tail.