Polestar geheimzinnig over uitstellen 6, maar de reden laat zich raden

Met een gaaf design, cabriodak en bijna 900 pk maakte het studiemodel van de Polestar 6 veel indruk. Vooralsnog blijft het bij de conceptcar, want de productie is uitgesteld. Dit bevestigt Polestar aan Autovisie.

De 6 zou de gedoodverfde concurrent worden van de Tesla Roadster, als die ooit nog komt. Met een verkoopprijs van zo’n 2 ton zou het de eerste elektrische halo-car van het Zweeds-Chinese merk worden na de hybride 1.

Polestar 6 uitgesteld

Logisch dat er dus veel gezegd en geschreven is over deze bijzondere concept car. Daarbij verkondigde het merk de eerste exemplaren van de Polestar 6 in 2026 te zullen uitleveren. Dat feest gaat dus nu niet door.

Reactie van het merk

Polestar reageert ontwijkend op de vragen van Autovisie en laat weten dat de 6 in een later stadium volgt. “De focus ligt op een succesvolle uitrol van de Polestar 3 en 4, maar ook op het voltooien van de ontwikkeling van de 5”, laat een woordvoerder weten.

Focus Polestar op potentiële volumemodellen

Dat Polestar meer de focus legt op potentiële volumemodellen, is goed te begrijpen. Het bedrijf heeft immers een zwaar jaar achter de rug. In 2024 liepen de verkopen wereldwijd 15 procent terug. Afgelopen boekjaar, tot april 2024, kwam het verlies uit op 1,5 miljard euro.

In oktober 2024 trad er een nieuwe CEO aan. Michael Lohscheller moet orde op zaken stellen. Zoals hij zelf zei: de kosten moeten omlaag en de verkoop en efficiëntie omhoog.

Omdat de Polestar 6 ongetwijfeld veel ontwikkelingsgeld kost, en potentieel weinig oplevert, is het te begrijpen dat het model is uitgesteld. Nog een model waarop geld toegelegd wordt, kan de fabrikant niet gebruiken. Wanneer we wat van de 6 gaan zien, is nog onduidelijk.