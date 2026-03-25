Oorlog in Iran: dit is waarom diesel ineens stukken duurder is dan benzine

Diesel was altijd een stuk goedkoper dan benzine, maar nu de brandstofprijzen hard zijn gestegen door de oorlog in Iran is dat ineens niet meer zo. Hoe kan dat? Waarom betalen we voor een liter Euro95 nu 2,56 euro, terwijl een liter diesel maar liefst 2,67 euro kost?

Let wel, dat zijn op het moment dat we dit artikel schrijven de landelijke adviesprijzen. Als je deze tekst leest, kunnen die zomaar weer anders zijn. Maar het feit blijft dat de brandstofprijzen de pan uit rijzen en dat diesel al enige tijd stukken duurder is dan benzine.

Olie door de Straat van Hormuz

Dat heeft alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten en het feit dat Iran de Straat van Hormuz blokkeert. Normaal gesproken vervoeren tankers dagelijks ruim 20 miljoen vaten olie door die zeestraat, waarmee ze tussen de 20 en 30 procent van de wereldwijde oliebehoefte stillen.

Voorheen veel diesel uit Rusland

Dat die hoeveelheid door het conflict tussen Amerika, Iran en Israël grotendeels is weggevallen, heeft een enorme impact op de brandstofprijzen. In Europa voelen we de pijn met name aan de dieselpomp, omdat we hier al jaren meer diesel verbruiken dan we zelf produceren.

Voorheen importeerde Europa zijn diesel vooral uit Rusland, maar door de economische sancties tegen dat land (die zijn ingesteld na de Russische invasie van Oekraïne) zijn we afhankelijker geworden van het Midden-Oosten.

Enorme impact op bedrijfsleven

Dat de dieselprijs momenteel zo hoog is, treft uiteraard particulieren (al rijden die steeds minder vaak in een dieselauto), maar heeft met name een desastreus effect op het bedrijfsleven. Het grootste deel van de bestelbussen en vrachtwagens heeft immers nog een dieselmotor.

Daarbij moeten we ook graafmachines, landbouwvoertuigen, vissersboten en binnenvaartschepen niet vergeten. Die hebben ook allemaal diesel nodig. De vraag naar die brandstof blijft dus hoog, terwijl die naar benzine mogelijk wat naar beneden gaat. Particulieren hebben immers de keuze om bijvoorbeeld minder te gaan rijden.

Weinig capaciteit om diesel te maken

Dat diesel momenteel zo duur is, heeft ook deels te maken met de energietransitie. In de afgelopen jaren zijn er in Europa diverse olieraffinaderijen gesloten, waardoor we minder capaciteit hebben om van ruwe olie diesel te maken.