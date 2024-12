Deel dit: Share App Mail Tweet

Noodlijdende Nissan wil weg bij Renault en fuseren met andere partij

Het gaat slecht bij Nissan. De winst over het eerste half jaar is met 90 procent gedaald en er staan nu duizenden banen op de tocht. Van partner Renault lijkt Nissan weinig steun te krijgen, dus springt de Japanse fabrikant nu in de armen van iemand anders.

Nissan zou in gesprek zijn met Honda over een mogelijke fusie. Afgelopen maart sloten de twee al een overeenkomst om samen aan elektrische modellen te gaan werken. De concerns bevestigen niet dat er gesprekken worden gevoerd, maar ontkennen het ook niet.

Nissan zit nog vast aan Renault

Een fusie tussen de twee is niet zonder uitdagingen. Het noodlijdende Nissan zit nog vast aan Renault, waarmee het in een alliantie zit. Bovendien zal ook de Japanse overheid iets te zeggen willen hebben over het samengaan van de twee, aangezien er dan vast banen sneuvelen.

Ook Mitsubishi mee naar Honda

Volgens de Japanse krant Nikkei gaat waarschijnlijk ook Mitsubishi mee in de potentiële fusie met Honda. Nissan is de grootste aandeelhouder in Mitsubishi, met een belang dat tot november op 34 procent lag en nu op 24 procent.

Verliezen terrein in Europa en China

Vorig jaar verkochten Nissan en Honda samen wereldwijd zo’n 7,4 miljoen voertuigen. In Europa en China verliezen ze echter steeds meer terrein, mede omdat de fabrikanten traag zijn geweest met de acceptatie van de elektrische auto. Met de Leaf was Nissan een pionier, maar daarna bleef het lange tijd stil.

Renault vindt vertrek Nissan niet erg

Bij Renault lijken ze het helemaal geen probleem te vinden dat Nissan zou willen vertrekken uit alliantie. Automotive News haalt zelfs bronnen binnen het bedrijf aan, die zeggen dat Renault er zelfs graag vanaf zou willen.

In 1999 gered van het faillissement

Renault redde Nissan in 1999 van het faillissement en had lange tijd 43 procent van de aandelen in handen. Nu is dat nog 36 procent en er zijn plannen om dat af te bouwen naar 15 procent.

De relatie tussen de partijen is altijd moeilijk geweest. In Japan vinden ze het bijvoorbeeld onverteerbaar dat de Franse overheid zo veel in de melk te brokkelen heeft. Bovendien vindt Nissan de rol van ondergeschikte lastig, omdat het merk lange tijd groter en winstgevender was dan Renault.