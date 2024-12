Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari noemt nog geen datum voor testdebuut Hamilton

Lewis Hamilton weet nog altijd niet wanneer hij voor het eerst een ronde kan rijden in een Ferrari. Teambaas Fred Vasseur van de Italiaanse renstal heeft nog geen exacte datum genoemd. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton reed begin deze maand in Abu Dhabi zijn laatste race in de Formule 1 voor Mercedes.

Vasseur meldde tijdens een kerstlunch aan verslaggevers dat Ferrari op 19 februari op de thuisbasis in Maranello de auto onthult waarin Hamilton en Charles Leclerc volgend jaar de titelstrijd aangaan in de Formule 1. Dat is een dag na de gezamenlijke presentatie van teams en coureurs in de Londense O2.

Het is de bedoeling om direct na de onthulling de nieuwe Ferrari te testen op het eigen circuit Fiorano, maar Vasseur wilde niet prijsgeven wie er dan achter het stuur kruipt. Kort na die test in de eigen omgeving zijn de eerste officiële testraces in Bahrein (26-28 februari).

Vasseur zei wel dat Ferrari zoekt naar een geschikt moment voor Hamilton om al eerder in een Ferrari te stappen. De regels staan toe dat er mag worden getest in een ouder model van de Formule 1-auto. “We hebben het niet over een eerstejaars, ik maak me geen zorgen”, zei Vasseur over de korte tijd die Hamilton krijgt om zich aan te passen bij de Italiaanse renstal. “We weten dat hij maar een paar dagen heeft om heel veel procedures te verwerken, maar ik denk dat hij genoeg ervaring heeft.”

ANP