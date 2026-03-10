Stijn Kuster
Mercedes gaat nieuw platform bouwen met techniek van het Chinese Geely

(Afbeelding: Martijn Bravenboer)

Als westerse autofabrikant kun je niet meer om de Chinese autobouwers heen en dus gaan velen de samenwerking aan. Volgens Chinese media gaat nu ook Mercedes gebruikmaken van techniek van Geely.

Geely is een van de grootste Chinese autoproducenten en heeft ook Europese merken als Volvo, Polestar, Lotus en Smart in handen. Laatstgenoemde is natuurlijk ook deels eigendom van Mercedes.

Mercedes en Geely

Het is niet de eerste keer dat de Duitse autofabrikant de handen ineen slaat met een Chinees merk. Zo werkte het eerder samen met BYD aan het merk Denza en zijn er voor de Chinese markt veel Mercedessen gebouwd door BAIC.

De nieuwste samenwerking tussen Geely en Mercedes lijkt anders van aard te zijn. Er zou namelijk gewerkt worden aan een nieuw elektrisch platform op basis van Geely-architectuur. Deze zal het huidige MMA-platform vervangen dat nu bijvoorbeeld bij de CLA gebruikt wordt.

Het management van Mercedes is sinds eind januari regelmatig op bezoek zijn geweest bij Geely. Er zou zelfs al getest worden met een platform dat zowel geschikt is voor EV’s als hybrides.

Vooralsnog is het maar de vraag of Mercedes en Geely er daadwerkelijk samen uitkomen. Tevens is onduidelijk of de techniek überhaupt voor de Europese markt is bedoeld. Wil je op de hoogte blijven van dit en meer belangrijk autonieuws? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

