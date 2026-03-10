Deel dit: Share App Mail Tweet

Jutta Leerdam krijgt peperdure G-Klasse van vriend Jake Paul, dit kost haar tweede auto

Jake Paul heeft zijn vriendin Jutta Leerdam verrast met een gloednieuwe bolide. Het is een Mercedes-Benz G-Klasse met Brabus-aankleding.

Deze Geländewagen – zoals de G van oudsher heet – is niet de enige auto van de Nederlandse olympisch kampioen. Jutta Leerdam heeft in Nederland ook al een auto.

Mercedes G-Klasse van Jutta Leerdam

Nu heeft ze van vriend Jake Paul er dus een bij gekregen. Het is een bronzen Mercedes-Benz G-Klasse die voorzien is van een Brabus-uiterlijk. Brabus is een bekende tuner van dure Mercedes-modellen en maakt auto’s sneller, luxer en vaak fouter.

De auto van Jutta Leerdam heeft door de tuner een andere grille, motorkap met grote luchthappers, verstralers op het dak en gigantische wielen gekregen. Het interieur is volledig in het wit uitgevoerd en is voor een model van de tuner nog behoorlijk ingetogen.

Dit kost de auto

Wat opvalt is dat de G-Klasse in dit geval volledig elektrisch is, terwijl Brabus officieel nog geen variant van de elektrische G 580 levert. Wel kun je natuurlijk jouw bestaande EV naar Brabus brengen voor aanpassingen en zijn er wereldwijd ongetwijfeld Brabus-handelaren die dit voor je doen.

Op een Amerikaanse site wordt bijvoorbeeld een Brabus-pakket – dus alleen exterieuraanpassingen – verkocht voor 40.000 dollar. Dit is nog zonder de wielen en installatie.

Dit komt nog bovenop de prijs van de G-Klasse zelf. In Nederland kun je deze elektrische auto bestellen vanaf 150.000 euro zonder opties. Voor een hagelwit interieur dat tot het dak toe met alcantara is bekleed, betaal je ongetwijfeld nog een fors bedrag extra. Dit kan overigens ook achteraf zijn aangepast.

Terreinwagen

Wat kan Jutta Leerdam dan met haar Mercedes-Benz G 580? Hoewel deze auto’s vaak worden gebruikt om te paraderen door de stad, zijn ze eigenlijk bedoeld om het terrein in te gaan. Deze elektrische versie kan zelfs draaien als een tank en is met 588 pk en 1.164 Nm aan koppel behoorlijk snel. Hij gaat van 0 naar 100 in 4,7 seconden en de topsnelheid is 180 km/h.

Overigens is de actieradius 470 kilometer. Dat is niet veel in verhouding tot het 116 kWh-accupakket. Dit komt doordat de auto bijna 3.000 kilogram weegt en niet erg aerodynamisch is door zijn vierkante koets.