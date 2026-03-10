Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche Cayenne Electric S krijgt aantal pk’s waar zelfs Satan van schrikt

Porsche laat een nieuwe variant van de Cayenne Electric zien. De S krijgt een duivels piekvermogen: 666 pk.

De Cayenne S wordt tussen de gewone Electric en de Turbo Eletric in gepositioneerd en krijgt dus fors minder vermogen dan die Turbo. Overigens is de 666 pk die hij wel krijgt enkel het vermogen dat hij tijdens de Launch Control-functie levert. Zonder deze modus te activeren heb je 544 pk tot je beschikking.

Porsche Cayenne Electric S krijgt 666 pk

Het getal 666 mag dan wel duivelse betekenissen hebben, het uiterlijk van deze Porsche Cayenne S is braver dan van de Turbo. Wel ziet hij er door zijn horizontale lamellen in de onderbumper er net wat chiquer uit dan basis-Cayenne. Ook de in grijs gekleurde voor- en achterskirts dragen hieraan bij net als de 20 inch Aerowielen specifiek voor dit model.

Hoewel er met de Porsche Cayenne Electric S dus wat nieuwe uiterlijke kenmerken en een nieuw vermogensaanbod bij is gekomen, is de accu identiek aan de andere drie elektrische Cayennes. Dit betekent dat er een 113 kWh-accupakket in de bodem ligt die in 16 minuten van 10 naar 80 procent opgeladen is met 400 kW. De WLTP-actieradius bedraagt 653 kilometer. Wat zijn prijs is, laat Porsche nog niet weten.