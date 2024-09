Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop dan! Want op deze Lightyear Zero krijg je 80 procent korting

Wil je iets unieks? Iets wat letterlijk niemand anders heeft? Bied dan op deze Lightyear Zero uit 2022 met chassisnummer 0001. Want zoals het er nu naar uitziet, krijg je er nog een bizarre korting op ook.

Goed, de online veiling is nog lang niet voorbij, maar op het moment van schrijven staat het hoogste bod op 17.000 euro. Oftewel, 88 procent van de oorspronkelijke vraagprijs van 150.000 euro.

Waarom de prijs opdrijven?

Even tussendoor: waarom zijn er nu al mensen die elkaar overbieden? De veiling duurt nog veertien dagen, dus ben je als vroegbieder alleen maar vroegtijdig de prijs aan het opdrijven.

Failliete boedel van Lightyear

Afijn, de Lightyear Zero maakt deel uit van de failliete boedel van Lightyear en wordt geveild door Troostwijk Auctions. De zonneauto heeft geen typegoedkeuring en geen kentekenregistratie.

Is het nou Zero of One?

Wij noemen hem de hele tijd Lightyear Zero, maar was het niet Lightyear One? Ja en nee. De One is het prototype, de Zero is de productieauto.

Al kun je eigenlijk niet van serieproductie spreken, aangezien Lightyear kort na het opstarten van de assemblagelijn uitstel van betaling aanvroeg.

Opbrengst zonnepanelen

Dit zou dus best eens het enige werkende exemplaar van de zonneauto kunnen zijn. Hij is uitgerust met een 60 kWh-batterij en zou een WLTP-range van 625 kilometer hebben.

De accu kan worden opgeladen met maximaal 50 kW, maar de raison d’être van de One is natuurlijk het feit dat-ie bedekt is met zonnepanelen.

Die zouden jaarlijks voor maximaal 11.000 kilometer aan extra range zorgen. Al moet ook de fabrikant toegeven dat dat getal is gebaseerd op Zuid-Spaanse zonuren.

De One is 170 pk sterk, gaat in 10 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 160 km/h. Voor een ruim 5 meter lange vierdeurs ‘sedan’ is-ie relatief licht, net geen 1600 kilo.