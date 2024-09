Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris ziet Ferrari als grootste concurrent bij constructeurs

Formule 1-coureur Lando Norris van McLaren ziet Ferrari als de grootste concurrent in de strijd om de constructeurstitel. De Britse renstal nam zondag bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan de eerste plaats in de stand over van het Red Bull-team van Max Verstappen en zag nummer 3 Ferrari ook goede zaken doen.

Oscar Piastri, teamgenoot van Norris, won de race in Bakoe en Norris eindigde zelf op de vierde plaats. Charles Leclerc van Ferrari werd tweede, terwijl Verstappen genoegen moest nemen met de vijfde plaats. McLaren heeft nu 20 punten voorsprong op Red Bull en 51 punten op Ferrari.

“In aanloop naar de drie races in Monza, Bakoe en Singapore, wisten we dat Ferrari onze voornaamste concurrent zou zijn”, zei Norris tegenover Sky Sports. “Carlos Sainz en Leclerc hebben goed gepresteerd en zetten ons onder druk. Ferrari lijkt op dit moment onze grootste concurrent. Als we kijken naar de constructeurstitel, maken we ons waarschijnlijk meer zorgen om Ferrari dan om Red Bull.”

Leclerc won twee weken geleden in Monza, voor Piastri. Volgende week staat de GP van Singapore op het programma.

McLaren won de constructeurstitel voor het laatst in 1998, de laatste titel voor Ferrari was in 2008. Red Bull pakte de prijs in de laatste twee seizoenen.

