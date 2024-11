Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop dan! Met deze tweedehands ‘auto’ kun je 965 km/h rijden

Met een Bugatti kun je op de Duitse autobahn meer dan 400 km/h rijden en daarna gewoon naar de supermarkt. Dat laatste kan met deze tweedehands ‘auto’ niet, maar hij gaat wel bijna 600 km/h harder.

Zolang de auto bestaat wordt er op snelheidsrecords geaast. Dat begon in december 1898 in Frankrijk, toen een elektrisch voertuig een top van 63,15 km/h haalde. Een half jaar later al ging een Belgische EV door de 100 km/h-grens.

Overstap op straalaandrijving

Op 17 juli 1964 bereikte de Brit Donald Campbell een snelheid van 648,73 km/h. Zijn Bluebird CN7 is het laatste op de wielen aangedreven voertuig dat een record pakte. Daarna werd overgestapt op straal- of raketaandrijving.

Is een driewieler een auto?

De Amerikaan Craig Breedlove was de eerste die dat deed, in 1963. Zijn record van 655,72 km/h werd in eerste instantie afgekeurd, omdat zijn Spirit of America maar drie wielen had. Die diskwalificatie trok de overkoepelende organisatie later in.

Spirit of America Sonic 1

In de jaren daarna was Breedlove in een bittere strijd verwikkeld met Tom Green en Art Arfons. Bijna ieder jaar werd het snelheidsrecord op land scherper gezet. Breedlove won het touwtrekken uiteindelijk met de Spirit of America Sonic 1. En dat is de ‘auto’ die nu te koop wordt aangeboden.

(Afbeelding: RM Sotheby's)

(Afbeelding: RM Sotheby's)

De Sonic 1 heeft vier wielen en een meer dan 10 meter lange koets, waarin een General Electric J79-turbojet uit een McDonnell Douglas F-4 Phantom II is ondergebracht. Op de Bonneville Salt Flats reed Breedlove ermee naar een top van 966,574 km/h.

Verwachte opbrengst

Tien jaar na de recordrit kwam de Sonic 1 in het bezit van het Indianapolis Motor Speedway Museum, dat hem nu verkoopt, samen met een aantal andere zeldzame en dure klassiekers, zoals een Mercedes van 50 miljoen euro.

(Afbeelding: RM Sotheby's)

(Afbeelding: RM Sotheby's)

De Sonic 1 wordt geveild en moet tussen de 500.000 en 1 miljoen dollar opleveren (470.000 – 950.000 euro). Kun je er wat mee als je hem koopt? Ja, ernaar kijken, want de straalmotor met naverbrander van de Sonic 1 start je niet zomaar even op.

(Afbeelding: RM Sotheby's)

(Afbeelding: RM Sotheby's)

De supersonische auto

Het absolute snelheidsrecord op land staat sinds 1997 op naam van de Britse jachtpiloot Andy Green, die in Thrust SSC door de geluidsbarrière ging en een snelheid van 1.227,986 km/h op de klok wist te zetten. Tot nu toe zijn er geen andere pogingen geweest, want het Bloodhound-project is op niks uitgelopen.