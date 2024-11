Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris schenkt teamgenoot Piastri zege in sprintrace Qatar

Oscar Piastri heeft in Qatar de laatste sprintrace van dit seizoen in de Formule 1 gewonnen. De coureur van McLaren kreeg de zege cadeau van zijn teamgenoot Lando Norris, die de hele race aan de leiding had gereden en op de laatste meters voor de finish inhield om de Australiër voorbij te laten. George Russell van Mercedes eindigde als derde in de korte race over 100 kilometer bij de Grote Prijs van Qatar.

Max Verstappen eindigde als achtste en scoorde daarmee precies 1 punt voor het kampioenschap. Het maakte voor de coureur van Red Bull niet echt uit, want de Nederlander verzekerde zich vorige week in Las Vegas al van zijn vierde wereldtitel.

Verstappen klaagde in de sprintrace opnieuw over zijn auto, waarin hij weinig grip had op de snelle baan in de woestijn. Hij zakte bij de start zelfs van de zesde naar de negende plaats. Halverwege haalde hij Pierre Gasly van Alpine in om een positie op te schuiven.

Wens

Norris had de race makkelijk kunnen winnen. De Brit van McLaren reed vanaf de eerste ronde aan de leiding en leek duidelijk de snelste van het veld. Hij besloot tegen de wens van de teamleiding in Piastri de overwinning te schenken. De Australiër had namelijk hetzelfde gedaan in de sprintrace bij de Grote Prijs van Brazilië, toen met als doel Norris te helpen in de titelstrijd.

“Ik was dit al van plan na Brazilië”, zei Norris in het interview op de baan. “Het team zei me het niet te doen, maar ik deed het toch. Ook al was het nog spannend met Russell vlak achter ons.”

McLaren scoorde met de 1-2 maximale punten voor het kampioenschap van de constructeurs, dat nog niet is beslist. De Britse renstal liep uit op Ferrari en Red Bull.

ANP