Kabinet trekt 125 miljoen uit voor waterstof, dit zijn de plannen

Het kabinet trekt de aankomende vier jaar 125 miljoen euro uit om waterstof te promoten. Het geld gaat naar verschillende plannen.

Hoewel Nederland al erg vriendelijk is voor elektrische auto’s heeft de waterstofrijder het nog moeilijk. In ons land vind je veertien waterstofstations. Veel minder dan bijvoorbeeld in Duitsland.

De plannen

Het kabinet ziet dus toekomst in waterstof en wil in de komende vier jaar enkele duizenden waterstofvoertuigen op de Nederlandse wegen hebben rijden. Naar verwachting wordt waterstof in de toekomst met name gebruikt voor vrachtverkeer en zullen volledig elektrische aandrijflijnen populairder worden in personenauto’s.

125 miljoen euro naar waterstof

Waar gaat de 125 miljoen euro naar toe? Het geld komt deels uit een Klimaatfonds en wordt met name geïnvesteerd in veertig waterstofstations in Nederland. Daarbij kunnen transportbedrijven vanaf maart 2024 subsidie aanvragen om (deels) over te stappen op waterstof.

De aanvraag moet bestaan uit minstens één station en genoeg voertuigen om dat rendabel te maken. In de praktijk komt dat neer op 10 tot 15 voertuigen.

Daardoor “komt er een einde aan de kip-ei discussie of je eerst tankstations moet hebben zodat er getankt kan worden, of eerst auto’s zodat je daarna een rendabel tankstation kunt bouwen”, aldus het ministerie van Infrastructuur.