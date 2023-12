Deel dit: Share App Mail Tweet

Binnenkort zie je deze Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup-auto op het circuit

Wij zijn razendbenieuwd naar de Hyundai Ioniq 5 N, een sportieve versie van de Koreaanse retro-EV. Nu blijkt er een superlatief van sportief te komen in de vorm van een heuse Cup-raceauto. En ja, met deze elektrische auto gaat echt geracet worden.

Met 650 pk, een artificiële transmissie en een topsnelheid van 260 km/h lijkt de Hyundai Ioniq 5 N een leuke, elektrische hot hatch te worden. Wel zul je de ruim 2.200 kilo voelen als je de Koreaan de bocht om smijt.

Racen met een elektrische auto

Bij de Cup-versie van de hatchback wordt het gewicht flink omlaag gebracht, zo meldde de autofabrikant deze maand op het N Festival in Zuid-Korea, waar de Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup-auto gepresenteerd werd.

Vermoedelijk zal deze raceversie minder dan twee ton wegen. Voor dat dieet zal het grootste deel van het interieur er ongetwijfeld uit getrokken worden om plaats te maken voor een rolkooi en racestoelen.

Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup-auto

Daar blijft het niet bij. De racewagen krijgt een ander onderstel en staat lager op zijn poten. Daarnaast wordt de EV voorzien van grotere remmen, andere wielen en slicks. Daarnaast zorgt Hyundai dat het accupakket beter beschermd wordt. Handig als je wil racen met een elektrische auto.

Minstens zo handig zijn de air jacks waarmee de Hyundai Ioniq eN1 Cup-auto wordt uitgerust. Een kriksysteem uit de racerij, waarmee een auto zichzelf in mum van tijd optilt.

Nieuwe raceklasse

Verdere specificaties laten nog even op zich wachten. Op dit moment wordt nog aan de Hyundai gewerkt. De Koreanen hopen de Hyundai Ioniq eN1 Cup-auto in februari helemaal klaar te hebben, zodat er vanaf mei al mee geracet kan worden in een nieuwe raceklasse.