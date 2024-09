Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe werken schokdempers en wat kost het om ze te vervangen?

De schokdempers onder je auto krijgen het flink te verduren, helemaal als je in een wijk met ontelbaar veel vluchtheuvels woont. Schokdempers slijten geleidelijk en het is soms lastig te bepalen wanneer ze versleten zijn en vervangen moeten worden.

Deint je auto steeds heftiger in bochten en voel je schokken van een oneffen wegdek goed, dan kan het zijn dat je schokdempers aan vervanging toe zijn. Versleten schokdempers kunnen zelfs leiden tot een langere remweg. Gevaarlijk en dus is vervanging aan te raden.

Wat doet een schokdemper?

In eerste instantie absorberen de veren in de ophanging de oneffenheden in het wegdek. Hierbij buigen de veren in. Het is de taak van de schokdempers om de beweging van de van de veren en ophanging te controleren en deze geleidelijk te dempen. De meeste moderne auto’s gebruiken telescopische schokdempers, waarbij een zuiger in een met vloeistof gevulde buis beweegt. Dit kost moeite en zo vertraagt het de bewegingen van de wielophanging.

Slijtage

Schokdempers zijn net als bijvoorbeeld de remmen een onderdeel dat geleidelijk slijt. Gedurende het leven van de auto beweegt een schokdemper ontelbare keren in en uit. De schokdemper begint na verloop van tijd steeds meer de slijten. We hebben het dan met name over de afdichting van de zuiger langs de cilinderwand. De demper laat zich dan makkelijker indrukken, waardoor de vloeistofstroom de beweging steeds minder goed af weet te remmen.

Als de werking van de schokdempers minder wordt, zul je dit merken doordat de auto meer begint te schommelen. De auto kan stuiterig aanvoelen en de neus van auto duikt (bij het afremmen) en klimt (bij acceleratie) meer dan gewoonlijk.

Hoe lang gaan schokdempers mee?

Hoe vaak moet je de schokdempers van een auto vervangen? Dit hangt voornamelijk af van het rijgedrag. Volgens de ANWB zou een schokdemper bij normaal gebruik acht jaar of 150.000 kilometer mee moeten gaan.

Kosten schokdempers vervangen

Uiteraard hangen de kosten sterk af van het merk en model. Niet bij elke auto zijn de dempers op dezelfde manier bevestigd. Daarnaast kunnen dempers zelf in flink in prijs verschillen. Het meest extreme voorbeeld is de Ferrari Purosangue waarbij je een tweede hypotheek moet afsluiten als je rondom de krankzinnig prijzige dempers wil laten vervangen.

Goed, bij de gemiddelde auto is het gelukkig niet zo duur. Wel stelt de ANWB dat het vervangen van de twee dempers op de vooras (dempers vervang je nooit per stuk, maar per as) je al gauw tussen de 500 en 1.000 euro kost. Daar zijn de arbeidsuren van de monteur bij meegerekend. Schokdempers van de achteras zijn vaak eenvoudiger te verwisselen en dat zal dus iets goedkoper zijn.