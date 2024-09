Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen eindigt als vijfde in Bakoe, zege voor Piastri

Max Verstappen is als vijfde geëindigd in de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1. De overwinning ging in Bakoe naar Oscar Piastri van McLaren. Verstappen was als zesde gestart op het stratencircuit in de hoofdstad van Azerbeidzjan.

Verstappen wist Lando Norris, zijn voornaamste concurrent om de wereldtitel, net niet achter zich te houden. Norris, die vanuit de achterhoede was gestart, haalde de Red Bull-coureur in de 49e ronde in. Er werden 51 rondes gereden op het circuit in het centrum van de stad.

In de slotfase vielen Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez en Carlos Sainz van Ferrari uit nadat ze met elkaar in aanraking waren gekomen. Daarom eindigde de race met een virtuele safetycar. In de laatste ronden werd er zodoende niet meer ingehaald.

Crash

Door de crash van Pérez en Sainz schoof Verstappen nog twee plekken op. Zo voorkwam hij zijn slechtste notering van het seizoen, afgezien van de race – de GP van Australië – waarin hij de finish niet haalde.

Het uitvallen van Pérez was slecht nieuws voor Red Bull, dat door het gebrek aan punten van Pérez de leiding in het constructeursklassement moest afstaan aan McLaren: 476 punten om 456 punten.

Halverwege de race klaagde Verstappen over de remmen. Hij was toen in een strijd verwikkeld met Norris, die vanaf de achterhoede was gestart na een slechte kwalificatie een dag eerder. Norris ging hem echter voorbij, net als George Russell al in de 34e ronde.

Slotfase

In de slotfase wist Verstappen de schade beperkt te houden, ondanks het gebrek aan grip. Hij zag Norris ‘slechts’ 3 punten inlopen in de WK-stand. Het verschil is nu 59 punten: 313 punten om 254 punten.

Charles Leclerc van Ferrari werd tweede, voor George Russell van Mercedes.

2022

Verstappen wist de Grote Prijs van Azerbeidzjan maar één keer te winnen. Alleen in 2022 was hij er de beste. Vorig jaar zegevierde Pérez er nog.

Het was de zeventiende race van het seizoen. Er staan nog zeven races op het programma. Volgend weekend is de Grote Prijs van Singapore.

ANP