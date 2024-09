Deel dit: Share App Mail Tweet

Verschoor wint Grote Prijs van Bakoe in Formule 2

Autocoureur Richard Verschoor heeft de Grote Prijs van Azerbeidzjan gewonnen in de Formule 2. Het betekende zijn eerste zege van het seizoen.

De 23-jarige Verschoor, rijdend voor Trident, was vanaf pole gestart in Bakoe. Kort na de start was er een groot ongeluk in het achterveld. Alle coureurs bleven ongedeerd.

ANP