Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe Toyota’s en BMW’s jouw iPhone 15 kapot maken

Toyota’s en BMW’s zijn veelal uitgerust met Apple Carplay. Doorgaans werkt dit erg fijn. Echter, jouw iPhone 15 is minder goede vrienden met auto’s van de merken dan je wellicht denkt. De draadloze oplader maakt jouw gloednieuwe smartphone kapot.

Eigenlijk had in de kop net zo goed enkel ‘BMW’ kunnen staan. De enige auto van Toyota met problemen is de Supra en die is, zoals kenners weten, onderhuids identiek aan de BMW Z4.

Bij één Toyota

Desondanks heeft dus ook een auto met het Toyota-logo het probleem met de iPhone 15. Hoewel niets bekend is bij Mini, raden we aan ook op te passen bij auto’s van dat merk. Mini is immers onderdeel van BMW Group.

Bij BMW maakt het niet uit welk model je kiest. Als je jouw iPhone 15 op de draadloze oplader legt, is de kans groot dat de NFC-chip van je telefoon niet meer werkt.

📲 Wat is een NFC-chip? De NFC-chip in jouw telefoon maakt het mogelijk om bijvoorbeeld contactloos te betalen. Een storing is dus erg vervelend.

Als de NFC-chip van jouw iPhone 15 niet meer werkt zit er maar een ding op, de complete telefoon vervangen. Apple bevestigd in een rapport dat er problemen zijn tussen de BMW’s en Toyota en de smartphone. Apple is naar verluidt bezig met het oplossen van de problemen.

Het probleem met de iPhone 15 ligt niet bij BMW

Het probleem ligt voor zover bekend bij de iPhone 15 en niet bij de BMW’s of Toyota. Androidgebruikers of mensen met een oudere generatie iPhone hebben namelijk geen last van dit probleem.