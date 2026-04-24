Elektrische cabrio’s in aantocht: BYD laat Formule X en Denza Z zien

SUV’s, sedans en hatchbacks: van vrijwel elke carrosserievorm is inmiddels een elektrische variant te krijgen. Alleen cabrio’s met een stekker zijn nog schaars. BYD wil daar verandering in brengen. Bij de merken Fang Cheng Bao en Denza gaat binnenkort het dak eraf.

Fang Cheng Bao Formule X

BYD zet dus nadrukkelijk in op elektrische cabrio’s en toont onder meer de Fang Cheng Bao Formule X. Het merk was aanvankelijk uitsluitend bedoeld voor de Aziatische markt, maar heeft inmiddels ook plannen om naar Europa te komen.

(Afbeelding: Fang Cheng Bao) (Afbeelding: Fang Cheng Bao) (Afbeelding: Fang Cheng Bao) (Afbeelding: Fang Cheng Bao) (Afbeelding: Fang Cheng Bao)

De Fang Cheng Bao Formule X is een tweedeurs cabriolet. Het merk zelf spreekt van een supercar. Hoewel het model er onmiskenbaar sportief uitziet, is het de vraag of die kwalificatie terecht is. Concrete specificaties ontbreken vooralsnog.

Denza Z

Denza – eveneens een submerk van BYD – kiest een andere insteek. Dit merk presenteert een elektrische cabriolet die duidelijk minder uitgesproken sportief is en plaats biedt aan vier personen, al oogt de achterbank wat krap. Aan prestaties geen gebrek: de EV beschikt over 1.000 pk en sprint in minder dan twee seconden naar 100 km/h.

Het ontwerp is afkomstig van voormalig Audi-designer Wolfgang Egger. De auto beleeft zijn Europese debuut tijdens het Goodwood Festival of Speed in juli. Wat zowel deze cabrio als de Fang Cheng Bao gaan kosten, is nog niet bekend.