Elektrische cabrio’s in aantocht: BYD laat Formule X en Denza Z zien
SUV’s, sedans en hatchbacks: van vrijwel elke carrosserievorm is inmiddels een elektrische variant te krijgen. Alleen cabrio’s met een stekker zijn nog schaars. BYD wil daar verandering in brengen. Bij de merken Fang Cheng Bao en Denza gaat binnenkort het dak eraf.
Autovisie is momenteel aanwezig op de Beijing Auto Show, uitgegroeid tot een van de belangrijkste autobeurzen ter wereld.
Fang Cheng Bao Formule X
BYD zet dus nadrukkelijk in op elektrische cabrio’s en toont onder meer de Fang Cheng Bao Formule X. Het merk was aanvankelijk uitsluitend bedoeld voor de Aziatische markt, maar heeft inmiddels ook plannen om naar Europa te komen.
De Fang Cheng Bao Formule X is een tweedeurs cabriolet. Het merk zelf spreekt van een supercar. Hoewel het model er onmiskenbaar sportief uitziet, is het de vraag of die kwalificatie terecht is. Concrete specificaties ontbreken vooralsnog.
Denza Z
Denza – eveneens een submerk van BYD – kiest een andere insteek. Dit merk presenteert een elektrische cabriolet die duidelijk minder uitgesproken sportief is en plaats biedt aan vier personen, al oogt de achterbank wat krap. Aan prestaties geen gebrek: de EV beschikt over 1.000 pk en sprint in minder dan twee seconden naar 100 km/h.
Het ontwerp is afkomstig van voormalig Audi-designer Wolfgang Egger. De auto beleeft zijn Europese debuut tijdens het Goodwood Festival of Speed in juli. Wat zowel deze cabrio als de Fang Cheng Bao gaan kosten, is nog niet bekend.
Lees ook:
- EV-haters gaan een moeilijke tijd tegemoet
- Even snel laden als tanken! Deze auto kan met 1.000 kW laden en is te koop in Nederland
- Nieuwe BYD heeft met meer dan 1.000 km de grootste EV-actieradius, en hij is ook voor Nederland
- Bij dit elektrische merk gaat opladen volgend jaar al net zo snel als tanken
Ook interessant
-
Waarom de Chinese BMW i3 L minder irritant is dan de Europese BMW i3
-
Nieuwe Porsche Cayenne Coupé Electric: voor de kleinere kofferbak krijg je meer actieradius
-
25.995 euro en meer dan 400 kilometer actieradius: Leapmotor laat met B05 opnieuw een koopje zien
-
Betaalbaar, compact en ideaal voor in de stad: Smart #2 grijpt terug naar roots en wordt aantrekkelijk voor Nederland
-
Prijs Ferrari Luce nu al bekend: EV duurder dan V12?
-
Waarom een rijke zakenman zojuist een miljoen neertelde voor dit maffe gevaarte
-
Nieuwe subsidie: deze maatregel maakt elektrische occasions plots goedkoper
-
Tesla binnenkort niet meer alleen: ook dit bekende merk komt met zelfrijdende auto
-
Duik in de prijslijst: dit kost de Kia EV5 in Nederland
-
Nepbrandstof bij tankstations: moet je oppassen als je benzine of diesel gaat tanken?
-
Bijna 500 km actieradius en een stuk stoerder: waarom de Hyundai Ioniq 3 beter kan zijn dan de Kia EV2
-
Chinese autofabrikant bedenkt autostoel met ingebouwd toilet: stoppen langs de weg wordt overbodig