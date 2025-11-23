Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de vernieuwde Toyota bZ4X, een sprong vooruit?

Onlangs onderging de Toyota bZ4X een facelift. De rare naam blijft, maar zeker op technisch vlak zet de auto een flinke stap vooruit. Daarom is het tijd voor een hernieuwde kennismaking met een duik in de prijslijst.

De Toyota bZ4X was op zich geen verkeerd aanbod, maar in de snel verder ontwikkelende EV-markt kwam hij wel al snel op enige achterstand te staan. Het was dus hoog tijd voor een facelift. Natuurlijk zien we een iets aangepast design, met scherpere koplampen. Het grootste nieuws zit echter onderhuids: nieuwe batterijen, een grotere actieradius, sneller opladen én meer vermogen.

Motoren Toyota bZ4X

Voortaan heb je bij de Toyota bZ4X keuze uit een aandrijflijn met 167 pk, 224 pk of zelfs 343 pk. Er is dus zowel een minder krachtige als een krachtiger versie dan voorheen. Het hoogste vermogen komt samen met vierwielaandrijving. Daarmee kan je al in 5,1 seconden op de 100 km/u zitten. Met een tijd van 8,6 seconden presteert de ‘langzaamste’ versie ook nog steeds prima.

Voorheen had de auto altijd een 64 kWh batterij (netto capaciteit), nu heeft het basismodel 54 kWh en de andere modellen 69 kWh. Daarmee bedraagt de actieradius afhankelijk van de uitvoering 444 tot 568 kilometer (WLTP). Ook het opladen gaat sneller, afhankelijk van de uitvoering nu met 22 kW AC-laden. Snelladen kan met 150 kW. Een nieuwe (standaard!) voorverwarmingsfunctie voor de batterij verhoogt de efficiëntie.

Uitrustingen Toyota bZ4X

Het aantal uitrustingsniveaus is teruggebracht tot drie: Active, Dynamic en Executive. De Active heeft altijd de kleinste batterij en het minste vermogen. De Dynamic en Executive hebben altijd de grote batterij en zijn beide leverbaar met zowel voor- als vierwielaandrijving.

Op gebied van uitrusting zien we minder grote verschillen, maar de Toyota bZ4X was al een best compleet uitgeruste auto. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 18-inch lichtmetalen wielen, privacy glass, elektrisch bedienbare achterklep, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, deels kunstleren bekleding, stoelverwarming voorin, 7-inch digitaal instrumentarium, 14-inch centraal display, infotainment met spraakbediening, draadloze smartphone-koppeling en -lader, adaptieve cruise control en een warmtepomp.

De Dynamic biedt vooral de upgrade qua aandrijflijn, maar daarnaast ook een uitgebreider anti-inbraaksysteem en een 360-gradencamera en andere parkeerhulp. De Executive zet weer een wat grotere stap vooruit qua uitrustingen, met onder meer voorruitverwarming, beide voorstoelen elektrisch verstelbaar, volledig kunstleren bekleding, stoelventilatie voorin, infrarood beenverwarming voorin, achterbankverwarming en een JBL Premium Sound System.

Prijzen Toyota bZ4X

De prijslijst begint voortaan bij 39.995 euro. De Dynamic met grotere batterij en meer vermogen brengt de prijs op 45.995 euro. De Executive zit op 50.995 euro en ga je ‘all-in’ met vierwielaandrijving erbij dan kom je op 52.995 euro voor de duurste uitvoering. Voor zover de uitvoeringen één op één te vergelijken zijn met voor de facelift, zou je kunnen stellen dat de auto met de facelift ook nog eens voordeliger is geworden.

Voor onze configuratie kiezen we deze keer het topmodel, al is het maar om zo veel mogelijk uitrustingen te kunnen laten zien. Qua visuele aankleding verschillen de drie uitrustingsniveaus in standaardvorm niet van elkaar, maar de Executive biedt wel wat meer mogelijkheden.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de Toyota bZ4X is altijd heel donkerblauw. Voor 995 euro kan je kiezen uit zwart als alternatief. De andere kleuren hebben een meerprijs van 1.395 euro, met keuze uit parelmoerwit, ‘premium’ rood en metallic grijs. Deze laatste drie kleuren zijn voor 500 euro extra te combineren met een zwart dak. Wij gaan voor een egaal rode bZ4X.

Onder dit hoofdstuk biedt de Toyota bZ4X geen andere wielopties, maar straks bij de optiepakketten komen toch nog wat mogelijkheden tevoorschijn. Komen we dus op terug.

Interieuraankleding

Hier valt dan weer niets te kiezen: zwart kunstleer is alles dat je kunt krijgen bij de Executive.

Pakketten en losse opties

Hier is keuze uit het Premium Pack (2.095 euro), het Solar Roof Pack (7.095 euro), het Protection Pack (416 euro). Die laatste is het eenvoudigst: dit is gewoon een combinatie van zaken als vloermatten, spatlappen en andere beschermdelen. Het Solar Roof Pack is een in het dak geïntegreerd zonnepaneel, maar dit kan alleen in combinatie met een contrasterend zwart dak. Vandaar dat het toch een Pack wordt genoemd. Dan het Premium Pack, dat bestaat uit een panoramadak en 20-inch wielen. Eerlijk gezegd vinden we de standaardwielen mooier. Voor de liefhebber is dit wel de enige manier om een panoramadak te bestellen.

Bij de losse opties zien we nog aluminium instaplijsten (185 euro) en verder vooral veel accessoires. Denk aan koelboxen, beschermfolies, een boodschappenkrat, een beschermhoes voor de laadkabel en meer van dat soort zaken.

‘Onze’ Toyota bZ4X

Als we van dit alles niets meer aanvinken komt de totaalprijs van onze Toyota bZ4X uit op 54.390 euro. Daarvoor krijg je dan een zeer complete auto terug. Bovendien ben je hiermee zelfs nog iets voordeliger uit dan met de duurste bZ4X-uitvoering van voor de facelift, terwijl je nu een grotere batterij en een krachtiger motor hebt.

